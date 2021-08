Jamie Lee Curtis explique pourquoi « Halloween » est toujours aussi populaire

Lee Pantalons Chino Relaxed 30 Mid Booster

Nous avons pris une coupe droite populaire Carol et lui avons donné un ajustement doux pour vous apporter une version bootcut subtile de sa taille mi-haute flatteuse et de son attrait mince.L'ambiance cool et la sensation facile à porter sont toujours là, mais le coup de pied doux vient du dessous du genou pour ajouter cette fantastique puissance des années 90.Ce tissu rigide de 12 ¾ oz a une ambiance rétro authentique et est livré avec un lavage à la pierre en bleu moyen.Découvrez le look plus proche des détails marbrés et des grattements subtils sur la jambe, un léger Moustaching et des étiquettes latérales.Ces détails ajoutent tous une dimension et une classe.Fonctionnalités:Denim rigide.Botte recadrée.5 poches.Composition:100% Coton.Instructions de lavage:Lavage normal 30.Ne pas javelliser.Repasser Max 110 ° C.Nettoyage à sec professionnel au tétrachloréthylène.Séchage en machine à basse température.