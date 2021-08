John Cena est « super triste » Dave Bautista ne travaillera pas avec lui mais comprend tout à fait

John Cena a répondu au refus apparent de Dave Bautista de travailler avec lui et d’autres légendes de la WWE sur un film potentiel. Bautista, qui a impressionné les fans et les critiques plus tôt cette année avec son rôle principal dans Armée des morts, a récemment été demandé par un fan sur Twitter s’il serait prêt à jouer dans un nouveau film avec Cena et Dwayne « The Rock » Johnson. Exprimant clairement qu’il n’est pas intéressé, Dave Bautista a répondu: « Non, je vais bien !! »

J’ai pensé qu’une référence visuelle pourrait aider. Je préférerais juste ne pas être mis dans le même panier. Rien de personnel. 🤷🏻‍♂️ #Attrape-rêvehttps://t.co/JFHAaw053Fpic.twitter.com/djKZBylIuT – Vaxxed AF! #TeamPfizer Pauvre enfant à la poursuite de rêves. (@DaveBautista) 26 juin 2021

« J’ai pensé qu’une référence visuelle pourrait aider », a déclaré Bautista plus tard, tweetant plusieurs photos de ses différents rôles dans le but de montrer sa gamme. « Je préférerais juste ne pas être mis dans le même panier. Rien de personnel. » Depuis ces commentaires, il a été confirmé que Dave Bautista et Jason Momoa font un film de copain ensemble.

Maintenant, Jean Cena parle des commentaires de Bautista dans une nouvelle vidéo Q&A avec Esquire. Pour sa part, Cena admet qu’il est « triste » que Bautista ne veuille pas travailler avec lui sur un film. Le lutteur poursuit en expliquant qu’il comprend totalement la décision de Bautista après avoir examiné la situation de son point de vue. Comme le dit Cena :

« Je suis très triste à ce sujet, parce que Dave Bautista est un acteur incroyablement doué. Il a fait un travail incroyable. Mais je pense que quand quelqu’un fait une telle déclaration, je pense que l’important est d’essayer de voir les choses de leur point de vue. Dave a travaillé si dur sur son métier. Et il est tellement dévoué à ses personnages, et veut vraiment mettre en avant une œuvre qui lui donne sa propre identité. Je le comprends à 100%. »

De plus, Cena précise qu’il n’y a pas de problèmes personnels entre les deux superstars de la WWE. Il ne semble pas qu’ils aient eu des problèmes dans le passé ou qu’ils ne s’entendent pas maintenant. Comme Cena l’explique ensuite, il s’agit de Bautista qui brille tout seul sans que cette expérience de lutte professionnelle ne le surplombe.

« Dave est l’un des gars les plus gentils que vous rencontrerez jamais et l’un des gars les plus généreux que vous rencontrerez jamais. Je n’ai pas de boeuf avec Dave, et je pense vraiment, sincèrement que Dave n’a pas de boeuf avec moi. Il veut vraiment être identifié et reconnu pour son travail. Et je ne peux pas lui en vouloir. Je l’applaudis pour ça. Avoir le courage de dire quelque chose comme ça lui permet d’aller de l’avant tout seul, et j’apprécie ça. »

Bien que nous ne devrions pas parier sur voir Cena et Bautista co-vedette dans un film de sitôt, l’équipe potentielle sur grand écran a presque eu lieu. A l’origine, Bautista allait apparaître dans James Gunn’s La brigade suicide dans un rôle non divulgué, bien qu’il se soit retiré plus tard pour jouer dans le film de Zack Snyder Armée des morts. Cena a ensuite été choisi dans le film en tant que Pacificateur, donc à moins que Bautista ne se soit retiré à ce moment-là, nous pourrions voir les deux ensemble dans les salles en ce moment.

Cena peut maintenant être vu dans le nouveau film Amis de vacances sur Hulu. Il reprendra également son rôle de La brigade suicide dans Pacificateur, la série dérivée de James Gunn en préparation chez HBO Max. L’émission sortira en janvier 2022. Quant à Bautista, il sera bientôt de retour au travail avec Gunn pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui devrait bientôt commencer à tourner. Si seulement Gunn avait pu avoir les deux dans le même film, car c’est apparemment quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Cette nouvelle nous vient d’Esquire sur YouTube.

Sujets : WWE