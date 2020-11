Galaxy S21: Samsung prévoit de déverrouiller à l’aide de la reconnaissance vocale

Le Galaxy S21 pourrait offrir une fonction de sécurité particulière: la plupart des fabricants de smartphones vous permettent désormais également d’utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller le smartphone – y compris l’iPhone 12, par exemple.

Le Galaxy S21 pourrait permettre le déverrouillage via la reconnaissance vocale, rapporte SamMobile. La fonctionnalité devrait faire partie de One UI 3.1: Soi-disant, vous pouvez sélectionner dans les paramètres de l’écran de verrouillage que vous pouvez déverrouiller le smartphone à l’aide de la «reconnaissance vocale Bixby». Comment cela fonctionne en détail avec le successeur du Galaxy S20 n’est malheureusement pas encore connu.

Dans quelle mesure le déverrouillage via Bixby est-il sécurisé?

Cependant, la sécurité de cette méthode de déverrouillage est douteuse pour le Galaxy S21. Parce que théoriquement, toute personne qui a un enregistrement de votre langue pourrait l’utiliser pour déverrouiller le smartphone. Cependant, il existe des problèmes de sécurité similaires avec la reconnaissance faciale: de nombreux exemples montrent à quel point elle peut être facilement déjouée.

Il n’y aura probablement pas de scanner d’iris dans le Galaxy S21, car un écran sans bordure est probablement plus important pour Samsung que cette fonction de sécurité, qui nécessite des capteurs supplémentaires à l’avant. En conséquence, la conclusion demeure: l’empreinte digitale sera probablement aussi la méthode biométrique la plus sûre pour sécuriser votre smartphone en 2021. Même l’ancienne méthode de déverrouillage par code reste comparativement moins vulnérable aux accès non autorisés.

Galaxy S21: écran plat, puce puissante

Plus importante que la fonction de déverrouillage Bixby est pour la plupart des utilisateurs la question: à quoi ressemble le Galaxy S21? Récemment, de nouvelles images ont fait surface qui pourraient révéler le design de l’appareil photo principal. En conséquence, l’éclair qui rappelle un bouton se démarque. L’écran, en revanche, devrait être plat – selon les rumeurs, Samsung n’a pas d’affichage de bord.

En termes de puissance, vous pouvez vous attendre à un puissant Galaxy S21: la nouvelle puce Exynos de Samsung serait supérieure au Snapdragon 875 de Qualcomm. Nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps avant de recevoir des informations fiables sur le successeur du Galaxy S20: Samsung présenterait le smartphone dès janvier 2021.