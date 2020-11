Les Chroniques de Noël 2 avaient Kurt Russell écrit une histoire de 200 pages pour le Père Noël

Au cours d’une carrière s’étalant sur des décennies et à de nombreuses époques d’Hollywood, l’acteur Kurt Russell a joué une variété de rôles, de l’action au drame, en passant par la comédie. Mais l’âge ne semble pas avoir atténué le dévouement de Russell à son métier, même lorsque le rôle ne semble pas vraiment avoir besoin de ce genre de dévouement. Dans une interview avec ComicBook.com, le cinéaste Chris Columbus a révélé que Russell était devenu un acteur de la méthode tout en se préparant à jouer le Père Noël dans leur nouveau film, Netflix. Les chroniques de Noël 2, avec la création d’une trame de fond détaillée pour la version de l’acteur de Saint Nick.

“Ce qui est incroyable, c’est [Russell] le traite vraiment comme une méthode. Je ne sais pas si je vous l’ai dit, mais il a écrit 200 pages de la trame de fond du Père Noël. À propos de la mythologie, de la façon dont il a rencontré Mme Claus. Nous ne pouvions pas utiliser [all of it]. Et c’est son niveau d’engagement. Si vous parlez avec lui, il est très sérieux à ce sujet. Il l’aborde comme s’il était un acteur de méthode jouant le Père Noël. Et c’est ce qui m’a tellement excité à propos du premier film, c’est qu’on vous donne ça en tant que réalisateur et que vous devez courir avec. Vous devez vous dire: “C’est un cadeau pour pouvoir travailler avec un gars qui est tellement engagé dans son rôle.” “

L’idée que vous pourriez utiliser une méthode d’acteur tout en jouant le rôle d’un être magique et immortel qui emploie une armée d’elfes et distribue des cadeaux dans le monde entier en une seule nuit en utilisant des rennes volants est … étrange, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais il semble, malgré la nature fantastique du personnage, Kurt Russell était déterminé à faire des devoirs approfondis afin de trouver le noyau émotionnel du Père Noël à travers sa trame de fond.

Le film original Les chroniques de Noël qui a été publié en 2018 présentait Russell comme une version nettement plus belle et plus fringante du joyeux vieux père Noël. Après une confrontation avec deux enfants qui a conduit le père Noël de Russell à perdre son traîneau et ses aides magiques, les trois se lancent dans un voyage à bout de souffle à travers la ville dans une quête pour récupérer les objets et ramener l’esprit de Noël aux gens. Malgré des critiques mitigées, le film a réussi à gagner en popularité en ligne.

La suite, qui devrait faire ses débuts sur Netflix le 25 novembre, voit le Père Noël s’associer avec les enfants du film précédent ainsi que Mme Claus (Goldie Hawn) et les elfes, pour empêcher un nouveau fauteur de troubles d’annuler Noël pour toujours. Avec le marasme actuel dans lequel le monde se trouve et les gens qui ont de plus en plus de mal à rentrer chez eux pour Noël, un film de bien-être comme Les chroniques de Noël 2 nous espérons aider à atténuer une partie de la négativité parmi le public et à célébrer l’esprit de la fête.

Réalisé par Chris Columbus, basé sur un scénario de Columbus, Matt Lieberman et Axel Gugenreedburg, Les chroniques de Noël 2 met en vedette un casting principal composé de Kurt Russell, Goldie Hawn, Judah Lewis, Darby Camp, Kimberly Williams-Paisley, Julian Dennison et Tyrese Gibson. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets: Les Chroniques de Noël 2, Les Chroniques de Noël