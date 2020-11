Galaxy S20 et Note 20: problèmes de chargement sans fil

Utilisez-vous la recharge sans fil avec votre Galaxy S20 ou Galaxy Note 20? Ensuite, la fonctionnalité devrait vous poser des problèmes pour le moment. De nombreux utilisateurs rapportent que leurs appareils ne peuvent plus être chargés par induction. La raison semble être un correctif de sécurité.

Presque tous les smartphones phares prennent désormais en charge le chargement sans fil. Vous placez votre appareil sur le socle de chargement – c’est fait. Pratique et facile. Du moins si ça marche. Cela ne semble pas s’appliquer à tous les appareils Samsung pour le moment. Le Galaxy S20 semble être affecté occasionnellement, tandis que les Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra ont apparemment frappé plus fort. Dans plusieurs forums, y compris dans la communauté des développeurs XDA et Samsung, au moins les rapports correspondants s’accumulent.

Seuls les chargeurs Samsung se chargent rapidement

Le problème est toujours très similaire. Les chargeurs auparavant chargés jusqu’à 15 watts en raison de la norme Qi ne gèrent désormais que 5 watts ou démarrent et terminent le processus de charge presque toutes les secondes afin que le téléphone portable ne se charge pas. Les bornes de recharge individuelles de fournisseurs tiers semblent être affectées, tandis que la recharge rapide avec les propres chargeurs de Samsung semble fonctionner.

La cause du problème semble être une mise à jour du système défectueuse. Cependant, il n’est actuellement pas clair quelle mise à jour est exactement la source de l’erreur. Les utilisateurs concernés soupçonnent que les correctifs de sécurité de septembre ou d’octobre pourraient être responsables. Samsung n’a pas encore officiellement commenté le problème. Le problème sera probablement résolu dans l’une des prochaines mises à jour.

La solution de contournement réduit les temps d’attente

Avec le prochain patch, il vaut la peine de regarder de plus près le journal des modifications; même si Samsung est majoritairement taciturne dans le changelog. Jusqu’à la correction du bogue, certains utilisateurs gèrent avec une solution de contournement. Avec NFC désactivé, les chargeurs tiers semblent fonctionner comme d’habitude.