Des parents britanniques perdent la garde de leurs enfants pour avoir soutenu leur transition

Stock image de deux parents et un enfant. (Envato)

Les parents britanniques collectent des fonds grâce à une campagne de financement participatif pour faire appel des décisions de justice qui ont retiré leurs enfants transgenres de leur garde.

Il y a au moins trois familles qui tentent de collecter des fonds pour payer les frais d’avocat et les frais de justice afin de contester les décisions qui leur ont fait perdre la garde de leurs enfants.

Les parents soutiennent que leurs enfants trans leur ont été enlevés parce que les tribunaux n’étaient pas d’accord avec leur attitude parentale affirmant leur genre, une approche qui signifie qu’un enfant trans sera écouté et soutenu.

Dans un cas, une mère a vendu sa maison pour tenter de retrouver son enfant avant Noël.

Fox Fisher, un activiste trans, a déclaré RoseActualités: «Je connais personnellement quelques cas au Royaume-Uni où des enfants ont été enlevés à leurs parents qui les soutiennent, et cela me brise le cœur. Ce qui rend ces cas encore plus difficiles à traiter, c’est que les gens ont des ordres de bâillonnement et qu’ils sont incapables de s’exprimer – et les organisations ont trop peur ou sont incapables de s’impliquer ou d’aider.

«C’est une injustice systématique si profonde et causera un tort irréparable aux jeunes impliqués. Un jour, ces jeunes vont se retourner et dire à tout le monde qui ils sont, et ce que ces juges ont fait était mal.

Les parents ont perdu la garde de leurs enfants trans en raison de décisions rendues par des juges siégeant dans des tribunaux de la famille, qui au Royaume-Uni traitent une variété d’affaires qui peuvent déterminer l’avenir des enfants. Il s’agit notamment des situations où il y a des conflits parentaux sur la manière dont les enfants sont élevés, lorsqu’une autorité locale est intervenue pour protéger les enfants, des procédures de garde à la suite d’un divorce, la détermination du soutien financier des enfants après la fin de la relation de leurs parents, certaines violences domestiques. problèmes et cas d’adoption.

Les réductions drastiques de l’aide juridique signifient que de nombreux parents finissent par se représenter devant les juges du tribunal de la famille, qui ont le pouvoir de retirer les enfants de leur famille et de déterminer le temps de contact que chaque parent peut avoir avec leur enfant.

L’argent pour les frais juridiques est collecté pour les familles via une page de financement participatif GoFundMe.

Crowdfunder consiste à «faire preuve de solidarité avec ces familles».

Le crowdfunder exhorte les gens à faire un don pour aider trois familles à faire appel des décisions qui les ont vu perdre la garde de leurs enfants transgenres.

«Les jeunes transgenres sont séparés de leurs familles qui les soutiennent, indéfiniment, par le biais du tribunal de la famille», indique la page GoFundMe.

«Nous avons lancé ce crowdfunder pour financer les familles séparées parce qu’elles ont ouvertement soutenu leur enfant trans.

«L’objectif est de créer collectivement des moyens d’atténuer une partie de cette pression par des dons, en faisant preuve de solidarité avec ces familles. La connexion les uns avec les autres pour traverser ces batailles est cruciale. »

Fox Fisher a ajouté: «Ces familles méritent d’être réunies et d’être ensemble. C’est une nouvelle démonstration de la profondeur de transphobe de ce pays, à tous les niveaux.

Les enfants transgenres «mal servis par un étiquetage prématuré», a jugé le juge.

Dans l’une des affaires soutenues par le crowdfunder, une mère a perdu la garde de son enfant de sept ans en 2016 lorsqu’un juge du tribunal de la famille, selon le Gardien, a statué que le fait de permettre à son enfant de «vivre entièrement comme une fille» avait causé à l’enfant un «préjudice émotionnel important».

Dans la décision, le juge a dit qu’il était «frappant» que la mère et les services sociaux aient utilisé des pronoms féminins pour son enfant. «Je m’arrête ici pour souligner que [the child] avait, à ce stade, entre quatre et six ans », a déclaré le juge Hayden.

Hayden a critiqué le personnel des services sociaux des autorités locales, qui avait «accepté en gros que [the boy] doit être considérée comme une fille ». Il a donné la garde de l’enfant uniquement au père dans une décision rendue après des audiences privées dans la division de la famille de la haute cour de Londres.

Le juge a ajouté: «Je ne doutais pas non plus que [the mother] était absolument convaincu que [the child] se percevait comme une fille. Hayden a déclaré que son « impression écrasante » était que la femme « croit qu’elle doit se battre pour [her child’s] droit de s’exprimer en tant que fille ».

Hayden a conclu: «Je considère que [the mother] a causé un préjudice émotionnel important à [her child] dans sa détermination active qu’il devrait être une fille […] Il est important que ces enfants soient écoutés et que leurs opinions soient respectées mais, à mon avis, ils sont mal servis par un étiquetage prématuré.

Les trois quarts des hommes et des femmes transgenres ont connu pour la première fois une dysphorie de genre à l’âge de sept ans, selon une étude historique publiée dans une revue médicale Réseau ouvert JAMA plus tôt cette année.

L’étude a également révélé que les hommes et les femmes trans ont vécu en moyenne 22,9 et 27,1 ans, respectivement, avec une dysphorie de genre non traitée avant de devenir transgenres et en transition sociale.