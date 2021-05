Gal Gadot aborde les controverses d’Armie Hammer

Plus tôt cette année, l’acteur Armie Hammer, qui était à un point de promotion dans sa carrière, a été impliqué dans une vive polémique qui l’a contraint à se retirer de divers projets, en plus d’être abandonné par son représentant et son agence de publicité après des accusations de présumées «comportement violent à caractère sexuel» envers d’autres femmes.

Bien que Hammer ait nié ces accusations, il a été accusé d ‘ »abus sexuels » et de manipulation émotionnelle, on pense que cela pourrait affecter la performance de « Death on the Nile », un film réalisé par et avec Kenneth Branagh dans lequel Hammer partage les crédits et le temps passé à l’écran avec Gal Gadot, qui considère la situation comme «complexe».

«C’est très complexe. Si la vérité est qu’il a fait ces choses, cela n’a pas d’importance et une personne doit payer le prix de ses actes et assumer la responsabilité. Je ne sais pas ce qui va se passer « , a déclaré Gadot lors d’une récente conversation avec N12, Le film a fait face à de sérieux retards, étant initialement prévu pour la première en décembre 2019, pour ensuite passer en octobre 2020.

L’achat de Fox par Disney a joué un rôle majeur dans l’arriéré initial du film. Après la pandémie. « Mort sur le Nil » subirait avec « Free Guy » un nouveau changement de date à son arrivée en salles, donc il serait désormais programmé pour septembre 2021. Le film a désormais une nouvelle date pour le 11 février 2022.

« Mort sur le Nil » est une adaptation du roman homonyme d’Agatha Christie, racontant une nouvelle aventure de l’astucieux détective Hercule Poirot, qui en vacances à bord d’un élégant voilier sur le Nil est pris avec un crime terrifiant dans lequel il doit trouver la personne responsable de mettre fin à une lune de miel dans une véritable tragédie.

Kenneth Brannag revient pour interpréter Poirot après son travail dans le film de 2017 « Meurtre sur l’Orient Express », comptant dans ce nouvel opus avec un casting multi-étoiles dans lequel, avec Gadot et Hammer sont Annette Benning, Russell Brand, Rose Leslie, Letitia Wright et Ali Fazal.