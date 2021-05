Comment Luis Miguel a vraiment réagi lorsqu’il a appris la maladie d’Hugo López

Un nouvel épisode de la série de Luis Miguel sur le service de streaming Netflix, où nous continuons à parcourir la vie de l’artiste et des moments plus uniques. « Tu me manques », Le chapitre d’aujourd’hui a été appelé, qui a eu le retour d’Erika et le début du duo avec Frank Sinatra à New York, mais sans aucun doute ce qui a eu le plus d’impact a été la mort de son manager, Hugo López. Comment est-ce arrivé dans la vraie vie?

Hugo Lopez était l’une des personnes les plus importantes de la vie de Micky, depuis Ce n’était pas seulement un professionnel, c’était aussi un ami, un confident et, surtout, une figure paternelle, après ce qu’il a souffert en raison de la mauvaise gestion de son père, Luisito Rey. En 1993, il a reçu un diagnostic de cancer grave et est finalement décédé huit mois plus tard, le 30 novembre de la même année, à l’âge de 51 ans..

Dans la fiction, ils nous montrent que Luismi découvre la maladie d’Hugo dans les derniers jours de sa vie, et est quelque chose qui était vraiment comme ça, plus précisément 14 jours avant sa mort, comme indiqué Lucia Miranda, l’épouse du représentant. « Ce jour-là, je n’ai plus oublié. Il a été admis au centre médical ABC, au Mexique, et Luis est allé lui rendre visite. Hugo a toujours inventé différents problèmes de santé pour justifier ses rechutes »a commenté le partenaire de vie de qui a été incarné dans l’émission par César Bordon.

Lucie Il s’est entretenu avec Infobae en 2018 et a déclaré: « Hugo lui a dit: » Maintenant tu vas voir tout ce que nous allons faire, nous allons enregistrer un nouvel album, nous allons faire une tournée internationale … « Et il lui a parlé, et il a dit. .. Luis Miguel le regarda avec ses larmes, comme pour dire « Oui, Hugo, oui, oui … » « . Il a également confirmé comment le Soleil du Mexique a réagi en apprenant la maladie: « Il frappait sur les murs et disait: » Salope, cette putain de maladie cancéreuse! Comment cela peut-il m’arriver maintenant avec Hugo?! « ».







Enfin, dans cette interview Miranda a révélé qu’après cet événement malheureux, la vie de Micky était très différente: «Après sa mort, la vie de Luis Miguel a changé. Hugo le contenait toujours, le conseillait beaucoup car il était très paternel avec lui. Pas seulement avec lui, avec tout le monde. Et puis vint une autre étape très difficile car il a perdu son père puis il a perdu Hugo « .