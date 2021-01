« Jurassic World: Cretaceous Camp 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La deuxième saison de « Jurassic World: Camp du Crétacé»Est disponible sur Netflix à partir du vendredi 22 janvier 2021 et montre que les campeurs abandonnés, sans espoir d’être sauvés, croient qu’un petit groupe d’écotouristes pourrait être leur salut, mais les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Darius et Sammy sont confrontés à un dilemme moral alors qu’ils recherchent des fournitures dans le parc. Alors que les campeurs commencent à construire une cabane dans les arbres. Quand Brooklynn voit quelque chose d’étrange, avec Sammy et Yasmina, ils enquêtent sur des bruits étranges dans le parc et trouvent quelque chose de merveilleux.

Grâce à un feu de camp, ils trouvent des écotouristes supposés, mais il est ensuite révélé que Mitch et Tiff ne sont pas ce qu’ils paraissent, car ils ne veulent que chasser les dinosaures de l’île et se débarrasser des campeurs.

Les campeurs ont découvert les véritables intentions de Mitch et Tiff (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «JURASSIC WORLD: CRETACEOUS CAMP»?

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Jurassic World: Camp du CrétacéDarius se sent coupable et est déterminé à protéger les dinosaures innocents d’Isla Nublar, même s’il doit le faire seul.

Mais ce n’est pas nécessaire puisque le reste de ses compagnons se joignent à sa croisade. Ensemble, ils parviennent à empêcher Mitch et Tiff d’attraper les dinosaures du point d’eau. Darius les empêche de tirer, Brooklynn arrive pour l’aider dans une gyrosphère et le reste apparaît dans une jeep et un vélo, faisant des bruits forts qui provoquent une ruée.

Alors que tout le monde s’échappe dans les collines, Mitch est pris dans son propre piège et bien que Tiff essaie de l’aider, il finit par l’abandonner lorsqu’un Tyrannosaurus Rex s’approche, qui mange apparemment Mitch, qui n’avait qu’une matraque électrique pour se défendre.

Les campeurs se dirigent vers le navire mentionné par Hap, mais ils ne parviennent pas à monter à bord car Tiff arrive le premier et a l’intention de s’échapper d’Isla Nublar seul. Cependant, elle ne va pas très loin car elle découvre qu’elle a un couple de Baryonyx à bord, qui l’ont probablement mangée.

Enfin, Darius dit qu’il en a déjà assez qu’ils attendent d’être secourus, il est donc temps de trouver un moyen de sortir d’Isla Nublar. La deuxième saison de « Jurassic World: Camp du Crétacé»S’en est terminé avec une nouvelle menace: l’expérience des dinosaures E750.

Tiff a été acculé par deux Baryonyx à la fin de la saison 2 « Jurassic World: Camp Cretaceous » (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE «JURASSIC WORLD: CRETACEOUS CAMP»?

Netflix Une nouvelle saison de la série animée n’a pas encore été confirmée, mais la finale de la saison deux a ouvert la voie à un troisième lot d’épisodes. De plus, les créateurs de ont été enthousiasmés par une suite.

Le producteur exécutif Colin Trevorrow a déclaré qu’il souhaitait continuer à tisser des histoires qui dévoileront les secrets liés à l’ensemble du royaume jurassique, tant qu’il y aura de la portée. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Trevorrow a révélé que certaines parties de la saison 2 étaient liées à Dominion.

«Il est important pour moi, par respect pour les écrivains qui continuent de se développer et de créer, de reconnaître [Camp Cretaceous] clairement comme sa propre histoire et son propre spectacle. Mais cette saison, et si nous avons plus d’occasions de raconter l’histoire que nous n’en avons [en la temporada 3], nous continuerons à tisser la plus grande histoire ensemble et à vraiment rapporter certaines choses … qui me passionnent beaucoup. «