Pourquoi un chargeur Xiaomi ne vaut pas un Samsung : le difficile casse-tête des protocoles de charge

Certains protocoles de charge signifient que nous ne pouvons pas charger notre mobile avec d’autres chargeurs

Cela est arrivé à chacun d’entre nous. Nous manquons de batterie chez un ami ou un parent et demandons le chargeur. Puisque nous avons tous les deux USB-C, nous demandons le chargeur de l’autre personne avec l’espoir inébranlable de pouvoir recharger notre appareil mobile. Grosse erreur. Le chargeur de notre ami ou membre de la famille ne fonctionne pas sur notre téléphone. Résignés, nous avons décidé soit de laisser mourir notre appareil, soit de le connecter, si possible, à un ordinateur ou un port USB pour le recharger… Ces mots vous sont familiers ?

La question à un million de dollars est alors claire. Pourquoi notre téléphone mobile ne fonctionne-t-il pas avec le chargeur d’un autre mobile ? La réponse est simple et nous l’expliquons ci-dessous : protocoles de charge.

Les besoins d’avant ne sont pas ceux d’aujourd’hui

Aujourd’hui les chargeurs ont changé avec ceux qui existaient il y a quelques années. Avant, peu importait le temps qu’il fallait pour recharger un téléphone. Les piles durent suffisamment longtemps pour que notre appareil fonctionne pendant des jours, il n’était donc pas si urgent de devoir recharger notre appareil. De plus, la technologie n’était pas suffisamment évoluée et chaque entreprise utilisait un port de chargement différent de sorte qu’il y avait différents chargeurs et donc obligés d’acheter les accessoires de chaque entreprise.

Aujourd’hui, avec l’augmentation des écrans, la puissance des processeurs, même avec l’amélioration de l’apparence des batteries, nos appareils doivent être rechargés une à deux fois par jour en moyenne. En ce sens, la charge rapide est un bon allié lorsqu’il s’agit d’avoir un appareil. Nous avons donné notre avis, il y a quelque temps, sur la charge rapide, une technologie qui nous a permis d’atteindre plus rapidement la charge dans nos terminaux.

Les protocoles de chargement, cette grande inconnue

Aujourd’hui, avec l’USB-C, les ampérages ont changé, les entreprises utiliser différents protocoles de charge. C’est ce qui fait que certains chargeurs ne fonctionnent pas sur nos appareils mobiles. La guerre pour offrir une technologie de charge plus rapide dans ce cas donne envie à chaque entreprise d’utiliser sa technologie de charge rapide. Dans ce cas, les différents protocoles de charge que nous voyons aujourd’hui ont émergé. Mais plus qu’une aide, toujours un problème pour les utilisateurs.

Certaines des normes de charge telles que celles d’OPPO, utilise une technologie propre à chaque entreprise. La même chose se produit avec les technologies de charge dans des entreprises telles que Samsung, Apple ou la norme de charge Qualcomm. Cela signifie que parfois il n’est pas compatible d’utiliser le chargeur d’un appareil dans un autre, ou tout simplement la charge n’est pas aussi rapide que nous le souhaitons dans notre terminal.

L’unification des protocoles de charge, la solution dont nous avons besoin

Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser un seul chargeur qui fonctionne sur tous nos appareils ? Ce serait la meilleure solution possible pour les consommateurs. La seule différence devrait être, par exemple, la durée pendant laquelle vous pouvez charger votre téléphone avec un chargeur, mais le le protocole doit être universel.

Ainsi, un téléphone pourrait s’adapter à la charge de ce chargeur et, par exemple, nous économiserions beaucoup en termes d’environnement. Dans ce cas, le temps décidera de l’avenir, mais en Europe, ils veulent parier sur les téléphones USB-C afin de faire en sorte que les iPhones utilisent USB-C et tout est standardisé.

