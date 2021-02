À l’intérieur du train supersonique qui vous mènera de Milan à Naples en 40 minutes

Depuis quelque temps maintenant, nous parlons de Hyperloop, le train supersonique qui représente pour beaucoup le système de transport long-courrier du futur. Les capsules sous vide écologiques et rapides à lévitation magnétique nécessitent encore des améliorations et des essais sur le terrain avant de pouvoir être utilisées à grande échelle, mais malgré cela, le fabricant Virgin Hyperloop il a déjà imaginé comment pourraient fonctionner les gares et les voyages du futur qui tournera autour de la nouveauté encore en développement.

Le train du futur

La technologie qui rend le système de transport possible fait en fait l’objet de discussions depuis un certain temps et repose sur deux piliers: tubes à lévitation magnétique et à vide. Le premier utilise le magnétisme pour empêcher les chariots de toucher le sol et leur permettre d’avancer ou de reculer: le frottement avec le sol est minimisé et l’énergie nécessaire au mouvement est moindre. Les tubes à vide réduisent davantage et considérablement la force de frottement de l’air que les chariots rencontrent en se déplaçant vers l’avant. En combinant ces deux innovations, on s’attend à ce que les capsules puissent atteindre la vitesse de 900 kilomètres par heure – ou pour emmener un passager hypothétique de Milan à Naples en 40 minutes.

Les stations et les capsules

L’arrivée n’est pas au coin de la rue: Virgin Hyperloop espère concrétiser ses projets de train vers 2030; entre-temps, cependant, il a publié des documents dans lesquels il semble déjà avoir très clairement certaines caractéristiques des voyages que nous ferons dans environ 10 ans. Dans les rendus et vidéos publiés, la société imagine des stations qui ressemblent à des aéroports et des capsules qui – bien que petites – à l’intérieur sont toujours spacieuses et capables d’accueillir confortablement jusqu’à 28 passagers. Contrairement à ce qui se passe avec un train, les wagons d’Hyperloop ils voyageront individuellement, mais selon Virgin Hyperloop et tous les autres fabricants, des capsules capables de se déplacer en quelques secondes les unes des autres pourront être introduites dans le système.

Concurrence

En fait, Virgin Hyperloop n’est que l’une des parties intéressées par le développement de leur propre système de transport basé sur la technologie de déplacement sous vide à lévitation magnétique. Né d’une idée de deux équipes conjointes des sociétés Elon Musk Tesla et SpaceX, le projet a été réalisé librement réadaptable. Parallèlement à l’activité qui répond à la maison américaine appartenant à Richard Branson, il en existe aujourd’hui d’autres comme Hyperloop Transportation Technologies, qui a récemment débarqué en Italie avec des projets pour notre territoire. Cependant, les principaux obstacles à la réalisation de tout projet lié à Hyperloop ne sont pas seulement l’ingénierie: l’infrastructure capable de faire passer les trains du futur n’est ni bon marché ni simple à construire et à entretenir.

