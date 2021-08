Fortnite : On vous dit comment voir le concert d’Ariana Grande

Ce vendredi, les joueurs de Fortnite pourront profiter d’un événement spécial mettant en vedette la pop star Ariana Grande. La première représentation de cette série de concerts intitulée « Rift Tour » aura lieu dans quelques heures seulement, avec quelques reprises tout au long de ce week-end.

L’équipe d’Epic Games, les développeurs derrière « Fortnite », ont indiqué qu’il est important de se connecter au moins une heure avant chaque événement pour assurer la reproduction correcte de la section musicale de cet événement, qui représente la collaboration musicale la plus récente entre un High- artiste de calibre et jeu de bataille royale.

Il suffit d’accéder au jeu et une fois à l’intérieur, l’option « Liste de lecture Rift Tour » apparaîtra parmi les options de la liste de lecture dans le menu personnel de chaque joueur. Malgré le fait que l’avatar d’Ariana Grande sera sur la carte du jeu aujourd’hui vers six heures de l’après-midi (heure du Mexique), les joueurs sont invités à être présents sur le terrain une heure avant et à charger la playlist 30 minutes avant de commencer.

Epic Games a souligné qu’il n’y avait aucune différence entre chacune des performances d’Ariana Grande dans le jeu, à l’exception de légers problèmes esthétiques dans les options de costumes, de sorte que chacun des concerts de « Fortnite » reste fondamentalement le même.

En cas de ne pas pouvoir profiter du concert prévu l’après-midi de ce vendredi 6 août, le samedi 7, la première répétition aura lieu à 14h. Le dimanche 8 août, Ariana Grande se produira pour la dernière fois à minuit, à 10 heures du matin et à 6 heures de l’après-midi.

Fortnite a préparé une série de skins et de sections cosmétiques spéciales disponibles dans la boutique virtuelle du jeu, chacune avec un thème spécial inspiré de l’esthétique d’Ariana Grande. Au cours du week-end, l’équipe d’Epic Games a également préparé une série de défis en jeu qui aideront à débloquer des écrans spéciaux et des modules complémentaires supplémentaires.