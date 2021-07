Quentin Tarantino veut que Maya Hawke soit la fille de la mariée dans Kill Bill 3

Que ce soit ou non Kill Bill : Vol. 3 arrive reste à voir. Cependant, Quentin Tarantino a taquiné une partie de ce qu’il aurait en réserve s’il décidait de compléter la trilogie. Et cela pourrait inclure Maya Hawke en tant que fille de la mariée, BB, la réunir à l’écran avec sa vraie mère et star des deux films originaux, Uma Thurman.

Quentin Tarantino fait actuellement le tour de la promotion de sa novélisation de Il était une fois à Hollywood. Lors d’une récente interview sur le podcast de Joe Rogan, il a discuté de la possibilité de Kill Bill 3. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je pense qu’il s’agit simplement de revisiter les personnages vingt ans plus tard et d’imaginer la mariée et sa fille, BB, ayant 20 ans de paix, puis cette paix est brisée. Et pas la mariée et BB sont en fuite et juste l’idée de être capable de lancer Uma [Thurman] et jette sa fille [Maya Hawke] dans la chose serait f ****** excitant. «

Comme les fans s’en souviendront, The Bride a triomphé de Bill à la fin de Kill Bill : Vol. 2 et elle est partie au coucher du soleil avec BB. Mais cela ne veut pas dire que ce sera heureux pour toujours. Il y en a encore d’autres qui pourraient vouloir sa mort. C’est exactement ce que Quentin Tarantino a avancé, approfondissant un peu l’idée proposée lors de l’interview.

« Elle Driver est toujours là-bas, Sophie Fatale s’est fait couper le bras, mais elle est toujours là-bas. Ils ont tous l’argent de Bill. En fait, Gogo avait une sœur jumelle Shiaki et donc sa sœur jumelle pouvait se présenter. »

Bien que le film ne soit pas confirmé, Quentin Tarantino y est certainement ouvert. Vivica A. Fox, qui a joué Vernita Green dans Kill Bill : Vol. 1, a également exprimé son désir de voir cela se produire. Plus précisément, elle veut voir Zendaya jouer une version adulte de sa fille, qui a regardé La mariée tuer sa mère. Alors peut-être que nous aurons Zendaya contre Maya Hawke dans la suite tant attendue. Hawke, pour sa part, est devenue une star à part entière dans Stranger Things de Netflix. Certains de ses autres crédits incluent le prochain Feat Street Partie 1 : 1994 et, comme il se trouve,Il était une fois à Hollywood.

Quentin Tarantino est resté catégorique sur le fait qu’il ne réalisera qu’un seul film de plus avant de prendre sa retraite. Même s’il s’occupera encore, il ne réalisera plus de films. Cela voudrait dire Kill Bill : Vol 3, en théorie, pourrait être son dernier effort de réalisateur. D’un point de vue commercial, il est facile de voir le studio donner le feu vert. Les deux premiers Kill Bill les films ont rapporté 330 millions de dollars au box-office mondial. Et cela fait assez longtemps que la nostalgie contribuerait certainement à alimenter le battage médiatique. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Vous pouvez consulter l’interview complète du dernier épisode de The Joe Rogan Experience.

Sujets : Kill Bill 3, Kill Bill