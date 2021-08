C’était la romance d’Eiza González avec Timothée Chalamet

Le nom de Eiza González ne cesse de se renforcer à Hollywood. L’actrice, après avoir subi différents types d’adversité, a réussi à se positionner dans la Mecque du cinéma et, aujourd’hui, savoure des milliers de succès en ce qui concerne sa carrière et, par conséquent, ses fans ne cessent d’augmenter au point qu’aujourd’hui est l’un des artistes les plus acclamés.

Même ainsi, le fait de tant de renommée l’a également amené à Eiza González l’impossibilité d’avoir une vie privée. Dès le début de sa carrière, elle a eu plusieurs partenaires et, en toutes occasions, les paparazzi ont diffusé des photographies d’elle accompagnée, comme ce fut le cas de Timothée Chalamet, l’acteur franco-américain avec qui elle était durant l’été 2020.

En juin 2020, Timothée et Eiza ont été surpris en train de s’embrasser passionnément dans un hôtel exclusif sur des plages mexicaines qui a surpris tout le monde. C’est qu’à cette époque, le chanteur et l’acteur étaient parmi les artistes les plus recherchés et les plus recherchés, alors les voir ensemble a dépassé toutes les attentes.

Lors de leur séjour à Los Cabos, le couple a profité de vacances d’été, mais est ensuite revenu à Los Angeles où ils se sont baladés dans les rues de la ville très caramélisées. Cependant, en novembre de l’année dernière, l’information a commencé à se répandre selon laquelle leur romance était terminée et, une source proche du couple s’est répandue sur E! News que ce n’était qu’un amour d’été.

« Ils n’étaient pas ensemble depuis longtemps, juste ce voyage à Cabo« Est-ce que les mots exacts de la personne proche de Eiza González et Timothée Chalamet. De plus, selon cette même personne, les entretiens qu’elle a eus avec l’actrice lui ont fait comprendre qu’elle était déjà célibataire, d’autant plus qu’à aucun moment elle n’a mentionné qui était nommé comme son petit-ami.

Cependant, il convient de noter qu’en quelques mois, González a été aperçu avec Dusty Lachowicz, un mannequin de 27 ans originaire du Wisconsin. Bien que, bien sûr, il n’y ait pas eu de nombreuses fois où elle était accompagnée de cet homme et, à l’heure actuelle, on ne sait pas qui est son nouveau partenaire.