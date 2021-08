Amybeth McNulty est toujours émerveillée par les fans d’Anne With an E

Les millions de fans de Anne With an E n’a pas encore abandonné l’annulation de la série par Netflix. Ils ont lancé diverses campagnes pour demander le renouvellement, bien qu’ils n’aient pas encore été entendus par le géant du streaming. Celui qui a fait attention à eux était Amybeth Mcnulty, protagoniste de la série, qui soutient l’initiative des fans et a même révélé qu’elle est surprise de leur insistance. Regardez ce qu’il a dit !

L’actrice de 19 ans était l’invitée du podcast Rebondissement et a été interrogé sur les fans qui demandent toujours une nouvelle saison de la série. « Je déteste les appeler une base de fans, car ils sont une communauté. Ils n’ont pas arrêté. Ils ont collecté plus d’un million de signatures pour renouveler Anne avec un E et je pensais qu’ils allaient arrêter, mais non. Ils insistent et vont pour eux . Ils tweetent de tout le monde. Côtés, ils tweetent du Brésil. C’est phénoménal « , projection.







L’Irlandaise est très reconnaissante envers sa communauté, mais a admis qu’elle se sent parfois en manque avec elle. « Je me sens mal parce que j’aimerais passer plus de temps avec eux. Ils sont très gentils», a déclaré la jeune femme qui partage habituellement des aspects de sa vie privée sur son compte Instagram avec plus de 5,8 millions d’abonnés.

Précisément sur la gestion de la pression et l’exposition publique, Amybeth a déclaré que « il se soucie de ce que les gens pensent »mais il sait que tout le monde ne peut pas l’aimer. « Je me fiche de ce qu’ils pensent. S’exprimer est très libérateur. », a-t-il affirmé sur la façon dont il reçoit tant d’attention à un si jeune âge.

McNulty a également exprimé sa joie d’être dans la quatrième saison de Stranger Things et a déclaré qu’il était « déplacé ». Elle a rejoint les enregistrements en juin et a déjà une date officielle pour ses débuts : la série emblématique de Netflix sera lancée en 2022. L’Irlandaise jouera le rôle de Vicky, un nerd dont il y a encore très peu de détails.