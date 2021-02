Le lien WandaVision vers Full House a été révélé

La Full house référence dans WandaVision a été révélé. Elizabeth Olsen a précédemment tease qu’une référence à la sitcom classique allait être incluse, bien qu’elle ait rejeté les théories selon lesquelles ses sœurs, Ashley et Mary-Kate Olsen, allaient apparaître dans la série Disney +. WandaVision a montré aux fans une nouvelle facette de l’univers cinématographique Marvel, qui tient tout le monde sur ses gardes à chaque nouvel épisode. Il y a SPOILERS pour le dernier épisode de WandaVision ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

WandaVision’s On a Very Special Episode … aborde principalement les mondes esthétiques de Liens familiaux et Douleurs de croissance. Cependant, il y a un clin d’œil et vous manquez Full house jeté dans le générique d’ouverture, qui s’inspire de la chanson thème Douleurs de croissance«Tant que nous nous sommes entendus». À la fin du générique d’ouverture, Wanda et Vision peuvent être vus en train de pique-niquer avec leurs jumeaux, ce qui est une référence directe à la façon dont le Full house le générique d’ouverture se termine. Comme l’a promis Elizabeth Olsen, ce n’était qu’un petit clin d’œil au travail que ses sœurs ont fait sur la sitcom emblématique.

Lors de la discussion d’un Full house hoche la tête WandaVision, Elizabeth Olsen a déclaré qu’elle était « excitée » de le faire, notant que ses célèbres sœurs jumelles connaissent très bien l’univers cinématographique Marvel. Quant à approfondir le travail de Mary-Kate et Ashley Olsen, le réalisateur Matt Shakman ne voulait pas que leurs hommages ressemblent à une parodie. « Pour nous, nous recréions fidèlement le style des spectacles avec authenticité », a déclaré le réalisateur. Alors que la référence à Full house C’est subtil, c’est quelque chose que beaucoup de fans ont tout de suite repris.

Certains Full house Les fans ont même poussé Wanda Maximoff à avoir des jumeaux comme un clin d’œil à la sitcom, bien que les fans de MCU sachent que cela provient en fait du matériel source de la bande dessinée. WandaVision aurait présenté des jumeaux, quelle que soit l’actrice dans le rôle, mais les fans se sont concentrés sur Elizabeth Olsen, ainsi que ses sœurs. Certains fans de MCU viennent de réaliser pour la première fois que les sœurs d’Olsen jouaient toutes les deux le rôle de Michelle Tanner dans Full House, grâce à tout le monde célébrant l’Oeuf de Pâques sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sur Twitter ont été époustouflés en apprenant ce fait. « Je n’avais aucune idée qu’Elizabeth Olsen était liée aux jumeaux Olsen, maintenant je le vois », a déclaré une personne sur les réseaux sociaux.

L’épisode 5 de WandaVision était un épisode spécial pour de nombreuses raisons, bien que la plus importante soit peut-être que Vision commence à comprendre ce qui se passe. Paul Bettany a tease une possible rupture entre son personnage et Wanda d’Elizabeth Olsen, et il semble que cela se produira bientôt. Comme pour tous les épisodes précédents, les fans de MCU se retrouvent avec beaucoup plus de questions que de réponses, même si le rideau commence lentement à se détacher pour en révéler plus. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Disney + pour diffuser le dernier épisode de WandaVision.

