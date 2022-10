La fausse mort de Laenor Velaryon expliquée dans « La Maison du Dragon »

Dimanche dernier, le 2 octobre, la première du septième chapitre de « La Maison du Dragon ». En cela, au-delà de montrer la proximité entre Rhaenyra Oui Démon Targaryen, nous avons pu assister à une tournure inattendue sur le mort de l’une des principales figures de la fiction.

Il s’agit de la mort de Laenor Velaryonépoux de l’héritière de Viserys I. Bien que dans le livre « Fire and Blood » de George R.R. Martin on raconte qu’il a été assassiné par son amant Ser Qarl Correyla série a décidé de modifier ces circonstances et de donner au personnage un destin bien plus encourageant.

Dans les lignes qui suivent, découvrez quelle est l’explication de la fausse mort de Laenor Velaryon dans la série de hbo max Maison du Dragon.

COMMENT LAENOR VELARYON « MEURT-ELLE » DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans le septième épisode de la production, on découvre que Démon Oui Rhaenyra ils souhaitent se marier, afin de solidifier leur lignée. Cependant, il y a un problème : elle est toujours mariée à son cousin. Laenor Velaryon.

Donc, au départ, on laisse entendre que le plan des deux est de l’achever. Dans ce sens, Démon approches Ser Qarl Correy et lui promet une grosse somme d’argent en échange de sa collaboration. Plus tard on voit qarl attaque Laenor dans un duel, en présence d’un des serviteurs.

Quand il va chercher de l’aide, il les laisse tranquilles. R) Oui, Corlys Velaryon Oui Rhaenys Targaryen Ils arrivent sur les lieux et trouvent le corps brûlé de ce qui serait leur fils.

Cependant, immédiatement, nous découvrons que tout faisait partie d’un montage, car nous voyons Laenor avec sa tête rasée et ramant avec son amant vers un plus grand bateau.

Ainsi, tous deux pourront vivre ensemble comme des hommes anonymes dans le Villes libres et sûrement ils ne reviendront jamais à Westeros.

Laenor Velaryon a simulé sa mort dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

LE PLAN DE RHAENYRA ET DAEMON SUR LA MORT DE LAENOR VELARYON

A la fin du chapitre, on se rend compte que le véritable accord auquel ils sont parvenus Démon et Qarl était de faire tout le nécessaire pour que le peuple sache que ce dernier a « assassiné » le mari de Rhaenyra. Précédemment, Démon avait tué un domestique et c’est son cadavre qu’ils ont fait passer pour Laenor.

Le plan orchestré par Rhaenyra Oui Démon leur permet non seulement de se marier immédiatement, mais fait également croire aux ennemis de la princesse qu’elle a ordonné un assassinat, suite à ses accrochages avec Haute tour d’Alicent.

Ceci est mis en évidence lorsque, dans l’épisode, Rhaenyra elle refuse de régner en tyran. Cependant, Démon Il lui dit que son peuple doit l’aimer et la respecter, mais qu’il doit aussi craindre une reine forte. Bien qu’il ait évité la cruauté de tuer Laenorce qui compte vraiment, c’est la perception des gens et, aux yeux de beaucoup, c’est désormais une personne qui n’a pas peur de prendre des décisions drastiques en sa faveur.

La réaction de Rhaenys Targaryen à la découverte du corps présumé de son fils Laenor (Photo : HBO)

QU’IMPLIQUE LA MORT SUPPOSÉE DE LAENOR VELARYON POUR LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DE LA SÉRIE ?

Après des années à remettre en question la légitimité de son précédent mariage, maintenant Rhaenyra Targaryen rejoint son propre frère Roi Viserys Iprince à part entière, l’un des meilleurs cavaliers de dragons et le plus grand commandant de bataille de Westeros.

De toute évidence, leur union renforce la revendication de Rhaenyra au trône de fer. En outre, il cherche à garantir la sécurité de ses trois premiers enfants, qui ont été interrogés en raison de soupçons d’être les descendants de Harwing fort.

Ils ont aussi la possibilité d’avoir des enfants Targaryen de race ». De cette manière, sa revendication d’héritière serait plus forte face à celle des descendants d’Alicent, qui sont à moitié la tour.