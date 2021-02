Qu’est-ce que le Hamster Cult sur Tiktok? Photos de profil de hamster expliquées

Qu’est-ce que Hamster Cult de TikTok et qu’est-ce que cela a à voir avec Lana Del Rey?

Un autre jour, une autre tendance TikTok gracieuseté de la génération Z. Les «sectes TikTok» sont en train de devenir une énorme tendance mème sur la plate-forme de médias sociaux.

Au cours des derniers mois, vous avez peut-être vu un grand nombre d’utilisateurs de TikTok changer leurs photos de profil en la même image de mème et commencer à commenter des choses similaires sur des vidéos populaires. Il s’agit d’un culte TikTok, qui n’est essentiellement qu’un collectif d’utilisateurs essayant de prendre le contrôle de l’application.

Le plus récent apparu sur l’application est le Hamster Cult. Voici ce que signifient toutes ces photos de profil de hamster, comment y participer et ce que cela a à voir avec Lana Del Rey.

Comment rejoindre le Hamster Cult sur TikTok?



TikTok Hamster Cult a expliqué: Qu’est-ce que cela signifie? Image: Sol de Zuasnabar Brebbia, Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket via

Que signifie la photo de profil de hamster sur TikTok?

Si vous avez été sur TikTok récemment, vous aurez sans doute vu au moins une photo de profil (ou « pfp », si vous préférez l’abréviation) avec le meme « Staring Hamster ».

Selon Know Your Meme, le hamster est apparu pour la première fois sur Internet en janvier 2019, lorsque l’utilisateur de TikTok @ beanboy22 a publié une vidéo d’un hamster regardant directement la caméra.

Une fois que vous avez changé votre photo de profil en ce hamster spécifique, vous êtes officiellement dans le Hamster Cult. Voilà, aucune orientation ou initiation requise. En fait, c’est littéralement tout ce qu’il y a à faire.

J’ai rejoint le culte du hamster pendant une courte période. Un peu ennuyeux. Ils ont eu de bons rafraîchissements lors de la réunion. 2 étoiles sur 5 en ce qui concerne les cultes. Rejoindre le culte de Lana Del Rey ensuite. – Ryan Hook (@ Makeitreign23) 21 février 2021

Qu’est-ce que le Hamster Cult sur TikTok?

Le Hamster Cult a été créé par les utilisateurs de la génération Z TikTok pour contrer le populaire culte Lana Del Rey.

Le culte Lana Del Rey, au cas où vous vous poseriez la question, est un groupe de fans qui l’ont soutenue et défendue contre la récente réaction qu’elle a subie. Cela permet également aux stans d’aider la musique de Lana à capter plus de flux sur la plate-forme et à la promouvoir. Chemtrails sur le Country Club album.

Les conditions pour rejoindre le culte de Lana sont les suivantes: 1, changez votre photo de profil en une image éditée de Lana debout devant un feu. 2, postez des commentaires pro-Lana sous des vidéos populaires.

Le Hamster Cult est à peu près le même, sauf que le but est de devenir plus grand que le Lana Cult. Une fois que vous êtes dans le Hamster Cult, les utilisateurs commenceront à suivre tout le monde avec la photo de profil du hamster et commenceront à publier des commentaires pro-Hamster Cult.

Alors, voilà. À quel culte rejoindrez-vous sur TikTok aujourd’hui?

