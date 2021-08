Pourquoi Bryce Hall quitte-t-il Sway House ? La star de TikTok confirme son départ

Pourquoi Bryce Hall quitte-t-il Sway House ? Voici ce qu’il a dit.

Bryce Hall a officiellement quitté Sway House et il semble qu’il ne travaillera plus avec le collectif TikTok.

Sway House a été formé par TalentX Entertainment en janvier 2020 et était sur le point de rivaliser avec la tristement célèbre Hype House. Bryce était un membre original aux côtés de Josh Richards, Anthony Reeves, Kio Cyr, Griffin Johnson et Jaden Hossler. Blake Gray et Noah Beck ont ​​également rejoint la maison de création de contenu après le départ de Jaden, Griffin et Josh, qui sont partis pour se concentrer sur leur carrière.

Bryce a maintenant annoncé qu’il quittait Sway House et qu’il déménageait. La semaine dernière, le boxeur amateur a tweeté : « J’ai quitté Sway. » Il a ensuite suivi avec un TikTok de la Sway House vide avec la chanson «Happier Than Ever» de Billie Eilish en arrière-plan. La chanson comporte les paroles : « Tu me fais détester cette ville / Et je ne parle pas de toi sur Internet. » Bryce a sous-titré la vidéo: « Au revoir, balancement… ne plus jamais parler à aucun d’entre vous (peut-être à certains). » Oups.

LIRE LA SUITE: Bryce Hall commente une photo virale de lui en train d’embrasser l’influenceur masculin Ari Aguirre

Pourquoi Bryce Hall quitte-t-il Sway House ?

Pourquoi Bryce Hall quitte-t-il Sway House ? Photo : Cliff Hawkins/Getty Images pour LivexLive, @swayla via Instagram

Bien que Bryce n’ait pas précisé les détails de son départ, il ne semble pas que les choses aient été laissées en bons termes. Après avoir tweeté qu’il avait quitté Sway House, quelques membres se sont désabonnés sur Instagram.

Blake Gray n’a plus suivi Bryce Hall, tandis que Josh Richards n’a plus suivi Jaden Hossler. (Cela pourrait être à cause du drame de tricherie désordonné impliquant Jaden, Josh, Nessa Barrett et Mads Lewis…)

Et, pour rendre les choses encore plus confuses, Sway House a en fait rompu en février 2021. Cependant, les garçons Sway ont partagé du contenu sur leur page Instagram pas plus tard que le 4 août.

Le co-fondateur de TalentX et de Sway House, Michael Gruen, a confirmé à PEOPLE : « Si vous considérez Sway comme un collectif de contenu qui vit ensemble et se côtoie tous les jours, alors oui, c’est fini. ne mourra jamais. »

Maison RIP Sway. Parti mais pas oublié.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂