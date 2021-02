Comment améliorer toutes les compétences à Valheim | Guide de progression des compétences

Dans Valheim, il y a un total de 15 compétences, et elles dictent à quel point vous pouvez effectuer presque toutes les actions du jeu, de l’exploitation minière à la natation; voici comment les mettre à niveau et comment fonctionne la progression des compétences.

Comment améliorer toutes les compétences à Valheim

Pour améliorer une compétence, vous devrez faire tout ce à quoi cette compétence est liée à plusieurs reprises.Par exemple, pour améliorer votre compétence de coupe de bois et de pioche, vous devrez couper du bois avec une hache et extraire des roches avec une pioche.

Cela dit, il existe au total deux types de compétences et vous devrez effectuer une action spécifique pour les mettre à niveau, dont deux que nous vous avons déjà données ici. De plus, si vous avez toujours voulu vérifier la progression de vos compétences, vous pouvez le faire en visitant l’onglet Compétence de votre inventaire, comme indiqué ci-dessous.

Comment améliorer les compétences des armes à Valheim

Huit des compétences de Valheim sont liées aux armes, et pour les améliorer, vous devrez utiliser une arme appartenant à une compétence, c’est-à-dire balancer une épée et tuer des ennemis améliorera la compétence d’épée.

En passant, vous devrez débloquer la plupart de ces compétences d’armes en obtenant une arme appartenant à un type d’arme spécifique. Par exemple, vous devrez fabriquer une lance avant de pouvoir mettre à niveau vos armes d’hast.

Cela dit, voici toutes les compétences d’armes à Valheim

Épées

Gars

Haches

Des couteaux

Arcs

Clubs

Lances

Sans armes

Comment améliorer les compétences environnementales

Outre les compétences d’armes, vous avez également quelques compétences environnementales, et les améliorer est la même chose que les compétences d’armes. Mais dans ce cas, vous n’avez pas besoin de créer quelque chose pour améliorer certaines de ces compétences environnementales. En fait, la plupart se nivelleront sur leur en effectuant simplement une action spécifique, comme la natation ou la course; les deux amélioreront respectivement vos compétences en course et en natation.

Ceci dit, voici toutes les compétences environnementales à Valheim

Gravure sur bois: Coupez les arbres avec une hache pour niveler cette compétence.

Pioches: Minerocks et veines de minerai pour niveler cela.

Se faufiler: Faufilez-vous près des monstres et effectuez des attaques sournoises pour niveler cela.

Sauter: sauter pour améliorer cette compétence

Blocage: Bloquez les attaques avec un bouclier pour améliorer cette compétence.

Courir: Traversez la carte pour améliorer cette compétence.

Nager: Allez nager pour améliorer cette compétence.

Comment faire de l'hydromel avec des chaudrons et Comment faire du miel avec des ruches dans Valheim.