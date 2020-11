GTA Online: Rockstar offre un bonus de 1000000 € et le défi Heist a commencé

Vers la fin de l’année, Rockstar Games la plus grosse mise à jour Pour GTA en ligne publier qui existait à ce jour. Il vaut donc la peine de recommencer le titre en ligne et de s’y préparer. Pour vous simplifier un peu les choses et augmenter la motivation, Rockstar Games redonne actuellement des dollars GTA. Si vous voulez dépoussiérer le bonus en espèces, vous devriez vous dépêcher un peu.

C’est ainsi que vous sécurisez 1000000 € GTA

Vous n’avez pas à faire grand-chose pour obtenir la somme d’argent. En gros, tu devrais juste jusqu’au 18 novembre connectez-vous à «GTA Online».

S’identifier entre le 19 et le 25 novembre à nouveau au 1 000 000 GTA à récupérer – juste à temps pour recharger vos finances pour les vacances à venir.

Le défi du braquage

Mais il existe une autre option pour vous préparer de manière optimale à la sortie prochaine de la prochaine étape de développement du gameplay de Heist et pour remplir correctement votre compte à la Maze Bank.

Jouez pendant les sept prochains jours toute finale de braquageen tant que communauté GTA 100 milliards de dollars se lever. Chaque finale de Heist contribue au total – du vol de Fleeca à la situation de fuite de données en passant par le Diamond Casino Heist.

Cet objectif jusqu’au 18 novembre atteint, le développeur Rockstar récompense toute la communauté avec un nouveau véhicule spécial, qui sera disponible gratuitement pendant une durée limitée en décembre. Tous les participants au Heist Challenge reçoivent également un bonus supplémentaire – un insigne d’honneur spécial. Pour s’assurer que la barrière d’entrée n’est pas trop élevée, Rockstar renonce à 75% du dépôt pour le Casino Heist jusqu’au 18 novembre. Avec un peu de chance, vous pourrez également trouver des diamants précieux dans le coffre-fort du casino. Cela vaut donc la peine de payer une visite à long terme au temple du jeu.

