5 séries similaires à MERLÍ sur NETFLIX à ne pas rater

Si vous ne pouvez toujours pas oublier la série catalane avec Francesc Orella, nous passons ici en revue d’autres productions très similaires disponibles sur Netflix. Passez en revue la liste avec l’éducation sexuelle et plus encore !

© IMDbFrancesc Orella a joué dans Merlí.

Dans 2015une série catalane a révolutionné le public adolescent : Merli. Protagonisée par Francesc Orella, la fiction se concentre sur un professeur de philosophie qui, avec des méthodes inhabituelles, commence à modifier l’ordre entre parents et enseignants, tout en inspirant ses élèves particuliers. À ce jour, certains fans espèrent une nouvelle saison ou un spin-off. Pendant ce temps, dans Spoiler, nous passons en revue 5 séries disponibles sur Netflix à ne pas manquer.

+ 5 séries similaires à Merlí sur Netflix

-Atypique

Si vous êtes pris par des séries adolescentes de plusieurs saisons dans le meilleur style Merlialors vous devez ajouter inhabituel à votre liste de Netflix. La production a commencé sa diffusion en 2017a quatre livraisons et suit Sam, un jeune homme atteint de troubles autistiques qui cherche à trouver l’indépendance et une petite amie, alors qu’il guide sa famille dans un voyage de découverte de soi.

– Le remplacement

L’un des points clés de Merli C’est l’arrivée d’un professeur hors du commun. Cette même chose se produit dans Le remplaçantla série chilienne de 2012 qui a présenté deux saisons dans Netflix. Son protagoniste est un ancien cadre financier qui, après avoir été emprisonné pour avoir mis son entreprise en faillite, est désormais en probation. En ce sens, il commence à travailler comme professeur de mathématiques, trouvant ainsi le salut et la romance.

-Tout est nul !

Dans 2018 rejoint Tout suce ! au catalogue de Netflix. Avec seulement 10 épisodesla série vous rappellera Merli par le milieu scolaire et le lien entre élèves. C’est qu’il se déroule en 1996, dans Boring, et expose un groupe de marginaux du club de l’audiovisuel et du théâtre, qui affrontent les aléas de l’adolescence à l’ère de la VHS.

-Rita

Si vous avez été ébloui par le côté pédagogique de Merlialors il faudra voir rita. lancé en 2012la production scandinave aet cinq saisons dans Netflix. De quoi s’agit-il? Rita est une enseignante indépendante et sincère qui se démarque pour être adorée par les élèves. Cependant, les adultes pourraient penser le contraire d’elle.

-Éducation sexuelle

Des adolescents sans tabous en âge scolaire ? En plus de profiter Merlicela se produit également dans éducation sexuelle. séries de Netflix avec trois saisons a commencé à être diffusé dans 2019 et centré sur l’histoire d’Otis, un jeune homme dont la mère est sexologue. Comme il semble avoir toutes les réponses, sa partenaire Maeve propose une entreprise : ouvrir sa propre clinique pour répondre aux questions des autres étudiants.

