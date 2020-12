Fitbit Inspire 2 dans le test: appareil d’entrée de gamme avec une marge d’amélioration

L’Inspire 2 est le dernier tracker de fitness et de santé de Fitbit. J’ai été autorisé à tester l’appareil et à le mettre à l’épreuve. Le résultat: satisfaisant, mais avec des défauts mineurs.

Avec l’Inspire 2, Fitbit a lancé un nouveau tracker de fitness qui est censé compléter la gamme du fabricant aux côtés des smartwatches Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense. Le tracker est relativement économique. Il promet également de vous aider à mener une vie plus consciente et plus saine en mesurant de nombreux signes vitaux et en surveillant votre niveau d’activité. J’ai découvert comment le Fitbit Inspire 2 fonctionne au quotidien lors d’un test.

Très confortable à porter et peu de tension sur le poignet

L’élastique souple du Fitbit Inspire 2 épouse parfaitement chaque poignet.

L’Inspire 2 est assez étroit et possède un écran allongé qui vient d’être construit. Une légère cambrure aurait été préférable ici, de sorte que le tracker reposerait plus naturellement sur le poignet. Cependant, il se sent aussi bien avec son étui droit – au bout d’un moment, j’ai même oublié que je le portais, il est tellement confortable.

Cependant, le portable n’est pas nécessairement plat. Bien que l’appareil ne soit pas plus épais que les modèles concurrents comparables, le tracker est un obstacle avec certains chemisiers et robes aux manches serrées.Néanmoins, l’Inspire 2 est globalement agréable à porter.

Affichage et fonctionnement: réactif, mais pourrait être plus agréable

Le Fitbit Inspire 2 peut être utilisé facilement et intuitivement à l’aide de deux boutons tactiles et de l’écran tactile.

Je peux allumer et éteindre le Fitbit Inspire 2 ou le mettre en mode veille à l’aide de deux capteurs tactiles situés sur le côté du boîtier. De plus, les boutons servent de bouton «retour» lorsque je souhaite quitter le menu et revenir à l’écran de démarrage. Le fonctionnement est très intuitif – et l’écran tactile est également très réactif. Je ne remarque aucun retard entre les mouvements de mes doigts et la navigation dans le menu.

Si je déplace mon poignet vers mon visage, cela déclenche le mode d’affichage pour que je puisse voir automatiquement l’heure. Cela fonctionne généralement, sinon toujours. Fitbit pourrait apporter des améliorations ici.

En général, je trouve l’affichage un peu faible. Il n’y a pas si longtemps, j’ai testé le Xiaomi Mi Band 5 et j’ai trouvé l’écran plus clair et les polices plus nettes et plus faciles à lire. J’ai également trouvé les animations colorées du Mi Band 5 plus belles que la monotonie en noir et blanc de l’Inspire 2. Il me manque également un peu plus de contraste, il semble toujours qu’il y ait un voile gris fort sur l’écran. Pour environ 100 euros, vous pouvez vous attendre à plus.

Suivi: fonctionne – principalement

Voir combien de calories sont consommées pendant l’entraînement est motivant et vous donne le sentiment que le sport est vraiment rentable.

Je peux définir un objectif de pas quotidien directement sur le tracker ou via l’application Fitbit. Si je ne bouge pas trop longtemps, l’Inspire 2 utilise des vibrations et un écran pour m’alerter que je devrais me lever et marcher un peu. Cela fonctionne très bien – et les nouvelles sont belles et motivantes. Si j’ai atteint l’objectif quotidien, j’obtiens une médaille virtuelle, ce qui est une incitation supplémentaire.

Lorsque vous faites du jogging et du vélo, l’Inspire 2 devrait automatiquement reconnaître la distance parcourue grâce au GPS intégré. Le smartphone peut rester à la maison. Théoriquement. D’un point de vue pratique, le tracker est parfois imprécis et perd temporairement la connectivité GPS. De temps en temps, j’essayais de résoudre ce problème en vélo – une idée que je déconseillerais dans la circulation.

Lors d’un entraînement, par contre, j’ai le sentiment que le tracker surveille correctement mes signes vitaux et indique aussi précisément combien de calories le plaisir m’a coûté. Bien sûr, je ne peux pas vérifier cela, mais je pense que les valeurs sont correctes.

Suivi du sommeil: analyse précise des phases de sommeil

Les capteurs à l’arrière du Fitbit Inspire 2 permettent une analyse détaillée du sommeil.

Pour moi personnellement, l’une des fonctions les plus importantes d’un tracker de fitness ou d’une smartwatch est le suivi du sommeil. Je veux savoir exactement combien de temps je dors, à quel point et dans quelle mesure. Le Fitbit Inspire 2 n’est en aucun cas inférieur à ses chères sœurs smartwatch.

Le tracker enregistre la durée du sommeil et les différentes phases du sommeil, divisées en sommeil léger, profond et paradoxal. De plus, la fréquence cardiaque est utilisée pour déterminer combien je roule et combien de temps je dors vraiment calmement et de manière reposante.

L’application Fitbit prépare clairement les données du suivi du sommeil de l’Inspire 2.

L’application Fitbit utilise les données collectées pour créer un diagramme clair et utilise un certain nombre de points pour indiquer la qualité de mon sommeil. 100 points est le maximum, et à mesure que vous descendez, votre sommeil s’aggrave de plus en plus. En dessous de 80 points, il est uniquement considéré comme « OK ».

Intéressant: je dors rarement vraiment plus de sept heures, mais je suis toujours bien reposé et j’ai une note allant de «bon» à «excellent». Si je tombe en dessous de six heures, la qualité tombe à « ok ». Grâce à cette analyse, chaque porteur peut voir exactement de combien de sommeil il a besoin individuellement et quand il devient insuffisant. Mettez fin au sermon éternel selon lequel il doit être huit heures!

Musique tu me manques!

Un bouton de lecture! Mais malheureusement, ça ne démarre pas la musique, ça démarre la séance d’entraînement.

Il y a une déduction de points pour l’Inspire 2 en termes de musique. Le tracker ne peut pas contrôler la musique sur le smartphone – et il n’y a pas de mémoire interne ou de connexion aux services de streaming. Cependant, c’est un must pour moi. Je ne peux pas faire de sport de manière satisfaisante sans musique et avec des trackers et des smartwatches, j’espère toujours pouvoir laisser mon smartphone à la maison lorsque je fais du jogging dans le parc ou dans la salle de sport. Eh bien, pas de chance, cela ne fonctionne pas avec l’Inspire 2.

Encore une fois, je dois utiliser la comparaison avec le Xiaomi Mi Band 5 moins cher. Ce dernier peut contrôler la musique sur le smartphone. C’est très pratique pour s’entraîner à la maison, mais cela fonctionne aussi dans la salle de sport si le casier avec mon smartphone est suffisamment proche de la salle d’équipement.

Oh oui, le paiement mobile n’est pas non plus à bord avec l’Inspire 2. Cela signifie: en cas de doute, emportez votre portefeuille avec vous pour faire du sport.

Conclusion: c’est suffisant pour les débutants

Dans l’ensemble, le Fitbit Inspire 2 n’est pas un mauvais tracker de fitness. Il tient bien sur le poignet et surveille toujours la fréquence cardiaque et le niveau d’activité. L’affichage est en grande partie réactif et l’intégration GPS est fiable sauf pour des décrochages mineurs.

Fondamentalement, l’Inspire 2 manque de certaines fonctionnalités offertes par des modèles concurrents comparables. De plus, l’écran noir et blanc semble plutôt rigide et fade – d’autres trackers le font aussi mieux.

En conclusion, je qualifierais l’Inspire 2 de satisfaisant. Mais elle ne me fait pas tomber du tabouret. Au prix de 100 euros, au moins le contrôle Spotify intégré du Fitbit Charge 4 aurait été souhaitable.

En bref: pour les débutants qui souhaitent se motiver pour être plus actifs au quotidien, le Fitbit Inspire 2 est certainement suffisant. Les sportifs qui veulent savoir exactement quand s’entraîner, et les mélomanes, en revanche, devraient opter pour une montre de sport avec un plus large éventail de fonctions.