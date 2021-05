Un synopsis désenchanté révèle que Giselle vit dans la banlieue sur Disney +

La production ayant maintenant commencé sur Disney’s Désabusé, le studio a maintenant publié plusieurs détails concernant le suivi tant attendu, y compris un synopsis de l’intrigue et le casting. Sorti en 2007, les fans du premier Enchanted demandent depuis une suite, l’écart de 14 ans entre les deux films étant abordé dans le synopsis maintenant dévoilé.

Désabusé aura lieu « Quinze ans après Enchanted, Giselle déménage dans la banlieue de Monroeville avec Robert et leur fille adolescente Morgan, où elle doit jongler avec les défis qui viennent avec une nouvelle maison et découvrir ce que le bonheur signifie vraiment pour elle et sa nouvelle famille . «

D’autres détails ont révélé que la nouvelle vie de banlieue de Giselle, Robert et Morgan pourrait ne pas s’avérer aussi idyllique qu’ils l’avaient espéré, car « la communauté est supervisée par Malvina Monroe, qui a des intentions néfastes pour la famille. Lorsque des problèmes surviennent, Giselle souhaite que leur vie soit le conte de fées parfait. Le sort se retourne contre lui, Giselle se précipitant pour sauver sa famille et sa patrie du Royaume d’Andalasie avant que l’horloge ne sonne minuit. «

Le casting, quant à lui, sera composé de plusieurs visages familiers du premier film, avec Amy Adams, revenant dans le rôle de Giselle, un personnage de conte de fées qui est passé dans le monde réel dans le premier Enchanted, Patrick Dempsey en tant que mari de Giselle Robert, James Marsden en tant que prince Edward. et Idina Menzel de Frozen dans le rôle de Nancy Tremaine, mariée au prince Edward.

Les nouveaux membres de la distribution incluent Maya Rudolph, qui devrait jouer le méchant, Malvina, avec Oscar Nunez et Kolton Stewart qui ont également été ajoutés à la distribution, ce dernier jouant le fils de Malvina. La nouvelle venue Gabriella Baldacchino a également été confirmée, faisant de Désenchantée son premier long métrage dans lequel elle jouera un rôle principal en tant que Morgan, la fille de Robert. Yvette Nicole Brown et Jayma Mays ont déjà été annoncées, et bien que nous sachions maintenant qu’elles joueront respectivement Rosaleen et Ruby, il n’a pas encore été confirmé si elles joueront également le rôle de méchants comme précédemment théorisé.

«Travailler à nouveau avec Disney, c’est comme rentrer à la maison», déclare le réalisateur / producteur Adam Shankman. « Avec Amy et ce casting extraordinaire, la nouvelle partition époustouflante d’Alan et Stephen, et le soutien de Barry et Disney, j’espère simplement apporter magie et joie au public du monde entier. »

Le producteur Barry Josephson a déclaré: « Je suppose que les rêves deviennent réalité … produire Enchanted a été l’expérience cinématographique la plus enrichissante que j’ai jamais vécue. Je suis tellement excité qu’Adam Shankman commence le tournage de Désenchanté. Je tiens à remercier tout le monde à Disney pour Nous avons soutenu tout au long du parcours. Un merci tout spécial à Amy Adams pour avoir décidé de jouer «Giselle», le personnage qu’elle a de nouveau créé! Et nous sommes très chanceux d’avoir ce casting incroyable! «

Ainsi, bien que nous ayons maintenant une bien meilleure idée de ce que Giselle et sa famille vont faire dans la suite à venir, il reste encore des questions intrigantes autour de la sortie, par exemple si divers personnages classiques de Disney tels que les sept nains feront. une apparence, quelque chose qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs dans le passé.

Désabusé devrait sortir aux États-Unis à une date non spécifiée en 2022, en exclusivité Disney +. Cela nous vient grâce à Games Radar.

