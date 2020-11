Lil Tjay perplexe face aux rumeurs de Drake Verzuz

Lil Tjay est tout aussi confus que le reste du monde à propos de cette rumeur de Drake Verzuz.

Internet est dérangé. Une fois de plus, les médias sociaux se sont avérés être un endroit sauvage après, ce week-end, des rumeurs ont couru sur Hip-Hop Twitter à propos d’un match potentiel sur Verzuz entre le nouveau venu du rap Lil Tjay et la légende Drake. Pour de nombreuses raisons, les deux ne s’empilent pas. Pour commencer, Drake est dans le jeu depuis plus d’une décennie, dominant complètement. Lil Tjay commence à peine à exploiter son potentiel. Le catalogue de succès du premier est disproportionnellement plus grand que celui du jeune Bronx, donc cette bataille serait injuste. Cependant, pour une raison quelconque, quelqu’un a fait une maquette de ce que nous pourrions envisager si les deux acceptaient de se montrer sur la grande scène comme Gucci Mane et Jeezy l’ont fait la semaine dernière. Les réactions ont été ridicules, ce qui est probablement justifié. Après tout, il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés qui pourraient affronter Drake s’il veut participer, comme Kanye West. Même Lil Tjay est perplexe face aux rumeurs qui ont commencé sur Twitter, retweetant la setlist maquette et ajoutant ses deux cents: « Drake est le [GOAT] Je n’ai que 19 ans. Twitter y’all sauvage », a écrit Lil Tjay en réponse. Au moins, il arrive avec ce niveau de confusion. S’il était délirant et pensait que c’était un match juste, cela aurait été une autre histoire. Pensez-vous que Lil Tjay serait mieux adapté contre un autre jeune rappeur, peut-être Polo G avec qui il a inventé? Et à votre avis, qui devrait affronter Drake? Découvrez quelques réactions ci-dessous, à la fois les trolls et les plus sérieuses.