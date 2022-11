Fire of Love: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

La nature est puissante, mystérieuse et parfois extrêmement dangereuse pour la recherche. Dans Feu d’amour, la cinéaste Sara Dosa offre aux spectateurs une fenêtre sur le domaine passionnant de la volcanologie à travers les yeux des célèbres volcanologues Katia et Maurice Krafft. Le film est composé de séquences inédites qui capturent une activité volcanique extrêmement rare et rapprochée – comme nous n’en avons jamais vu dans un documentaire auparavant.





Les expériences comme celles que Katia et Maurice ont eues sur le terrain sont rares en raison de leurs positions uniques en tant que volcanologues qui ont étudié les éruptions de près et sur film. Les éruptions volcaniques sont si dangereuses que très peu de chercheurs avaient relevé le défi de les étudier à l’époque des Krafft. Pendant toute la durée du documentaire, Feu d’amour nous montre la relation amoureuse que Katie et Maurice ont partagée avant que leurs dangereuses recherches sur le terrain ne les rattrapent.

Avant la sortie du film, regardons plus en détail cet incroyable documentaire.





Feu d’amour : l’histoire

Katia et Maurice ont travaillé comme volcanologues à partir des années 1970, une période très ancienne dans la recherche des phénomènes volcaniques. Pour cette raison, les découvertes des Krafft ont joué un rôle déterminant dans la détection précoce de l’activité volcanique, qui était l’œuvre de leur vie. Les Krafft ont commencé leurs recherches en documentant les éruptions au fur et à mesure qu’elles se produisaient. Suite à l’éruption du mont St. Helens en 1980 et à la mort de leur ami et collègue David A. Johnston en raison des prédictions de la direction de l’explosion, les Krafft ont fait un changement de carrière risqué.

Étudier comment prédire l’éruption d’un volcan était une prochaine étape naturelle pour les Krafft, et les images qu’ils ont capturées dans le cadre de leurs recherches sont absolument stupéfiantes. De nombreux clichés montrés dans Feu d’amour sont uniques en leur genre – des observations si dangereuses à accomplir que très peu de volcanologues les ont même tentées. Dans les années 1980, les Krafft étaient parmi les seuls volcanologues à étudier les volcans les plus volatils de la planète. Cela comprenait des volcans comme le mont St. Helens, le mont Pinatubo et, plus particulièrement, le mont Unzen. Tous ces volcans et plus sont montrés tout au long Feu d’amour dans des détails magnifiques et terrifiants, car la force de la nature représentée est ce qui conduit inévitablement à la mort prématurée de Krafft en 1991.

Alors que la vie et l’œuvre de Katia et Maurice Krafft ont déjà été évoquées dans l’article de Warner Herzog Dans l’enferle résumé de Feu d’amour donne une idée claire de la différence entre ce film et ses prédécesseurs :

« Katia et Maurice Krafft aimaient deux choses : l’un l’autre et les volcans. Pendant deux décennies, l’audacieux couple de volcanologues français a parcouru la planète, chassant les éruptions et documentant leurs découvertes. En fin de compte, ils ont perdu la vie dans une explosion volcanique en 1991, laissant un héritage qui a enrichi à jamais notre connaissance du monde naturel. La réalisatrice Sara Dosa et l’équipe de tournage façonnent une célébration lyrique de l’esprit d’aventure des scientifiques intrépides, puisant dans les archives spectaculaires des Krafft. FIRE OF LOVE raconte une histoire de création et de destruction primordiales, à la suite deux explorateurs audacieux qui s’aventurent dans l’inconnu, tout cela par amour. »

Fire of Love : les sujets et l’équipage

Alors que Feu d’amour est un documentaire nature sur les volcans, il présente principalement le couple Krafft et leur travail, montré à travers des images d’archives qu’ils ont filmées ou à partir d’interviews de presse de l’époque. Katia et Maurice Krafft étaient deux des volcanologues les plus audacieux et les plus influents du XXe siècle, dont les recherches ont changé la vie des personnes vivant dans la zone de souffle des volcans les plus dangereux du monde.

La cinéaste Sara Dosa nous emmène dans un voyage à une époque et dans un lieu que la plupart des téléspectateurs ne connaîtront jamais autrement, en achetant Feu d’amour par National Geographic tout à fait approprié. Comme le film est principalement composé de séquences prises par les Krafft eux-mêmes, l’expertise de Sara Dosa passe par la narration en voix off, interprétée par Miranda July, et le tissage soigneux des séquences pour raconter une histoire d’amour, de passion et de destruction.

Le film a été acheté par National Geographic en 2022 après Feu d’amour première au festival du film de Sundance. Pendant le circuit du festival, le film n’était disponible que pour ces participants. Cependant, grâce à un partenariat avec NEON, Feu d’amour est sorti brièvement dans les salles le 6 juillet 2022. Maintenant que ses tournées théâtrales et festivalières sont terminées, nous nous attendons à Feu d’amour sortira sur Disney+ le 11 novembre 2022.

Une histoire d’amour vouée à l’échec

La décision de Sara Dosa de se concentrer Feu d’amour non seulement sur les images rares et magnifiques du volcan capturées par les Krafft, mais aussi sur leur relation amoureuse Feu d’amour une histoire unique et bouleversante. Comparé à d’autres documentaires sur la nature, Feu d’amour est incroyablement unique. Il raconte non seulement l’histoire des recherches des Krafft, comment elles ont changé à jamais le domaine de la volcanologie et sauvé des milliers de vies, mais il partage également des images intimes du couple tel qu’il était dans la vie. Au-delà de leurs recherches et des environnements difficiles qu’ils ont étudiés, Katia et Maurice Krafft étaient des personnes gentilles, intelligentes et brillantes dont le travail a changé des vies.

Nous ne pouvons pas attendre Feu d’amour pour se rendre à Disney+ le 11 novembre afin que nous puissions voir ce film époustouflant !