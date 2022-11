Les fans de Witcher pensent savoir pourquoi Henry Cavill s’est éloigné de la série Netflix

Au cours du week-end, la nouvelle est soudainement tombée que Henry Cavill quittera la série Netflix Le sorceleur, laissant l’acteur Liam Hemsworth prendre le relais en tant que monstre chassant Geralt. Eh bien, depuis que la nouvelle choquante est tombée, les fans de Le sorceleur se sont creusé la tête pour tenter de comprendre pourquoi Cavill quitterait un projet qui le passionne si vocalement. Et certains ont peut-être trouvé la raison…





Le sorceleur les fans pensent que c’est la série qui s’éloigne trop du matériel source qui a causé Henri Cavill s’éloigner. Nous présentons maintenant la pièce A, dans laquelle l’acteur déclare (comme il l’a fait à plusieurs reprises au fil des ans) combien il aime Le sorceleur livres, jeux et tout le reste. « Les livres sont si nuancés et il y a tellement de complexité dans les personnages qu’il s’agit finalement de cela. En ce qui concerne la série, je veux juste m’assurer que le personnage et les livres sont rendus justice en direct, car je pense toujours que si ce n’est pas cassé, n’essayez pas de le réparer », Cavill a déclaré en 2021. « Et je ne pense pas qu’ils soient cassés, et j’adore ces livres. Pour moi, c’est mon objectif.

Les fans ont également fait référence aux paroles de l’ancien Le sorceleur l’écrivain Beau DeMayo, qui est allé jusqu’à affirmer que d’autres personnes travaillant sur l’émission Netflix n’aimaient pas « activement » le matériel source. « J’ai été exposé – à savoir Witcher – où certains des auteurs n’aimaient pas ou n’aimaient pas activement les livres et les jeux (même en se moquant activement du matériel source) », a-t-il déclaré.

Bien sûr, d’autres fans sont arrivés à leurs propres conclusions. Qui vont de « renégociations de contact » à « il est simplement obsédé par un autre jeu vidéo maintenant ».





Superman aurait-il pu éloigner Henry Cavill de The Witcher ?

À part Le sorceleur drame, Henry Cavill a récemment fait la une des journaux grâce à son retour triomphal en tant que Superman. Un retour que d’autres Le sorceleur les fans pensent que cela pourrait être la raison de la refonte.

Cavill s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ de Le sorceleur en disant: « Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. »

L’acteur a ensuite révélé que Jour de l’Indépendance : Résurgence la star Liam Hemsworth prendra sa place. «À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur cet homme des plus fascinants et nuancés. Liam, mon bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse, amusez-vous à plonger et à voir ce que vous pouvez trouver. »

Débutant en 2019, Henry Cavill a été très apprécié pour son interprétation de Geralt de Riv. Les fans ont encore une saison de plus avec le Homme d’acier star en tête, avec la saison 3 qui reprend alors que Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille.

Le sorceleur La saison 3 devrait faire ses débuts sur Netflix à l’été 2023.