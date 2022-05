Winnie The Pooh Blood and Honey: distribution et de quoi il s’agit

Cette année est sur le point de voir la première de l’un des films d’horreur les plus étranges et les plus bizarres jamais vus, mettant en vedette Winnie l’ourson. Le film intitulé »Winnie l’Ourson : Sang et Miel » est un film d’horreur qui réinventera le personnage classique d’une histoire pour enfants et le transformera en un meurtrier qui cherchera à mettre fin à la vie de tous ceux qui le croisent.

Ce changement total dans l’histoire de l’ours jaune préféré de tous s’est produit parce que « Winnie l’ourson » est entré dans le domaine public plus tôt cette année, laissant de côté l’exclusivité Disney qui lui a donné ce ton amical que tous ceux que nous avons rencontrés dans ses films et histoires pendant notre enfance. Maintenant, avec ce changement, n’importe qui peut utiliser le personnage pour créer toutes sortes d’histoires ou de marchandises.

De quoi parlera Blood and Honey ?

Le nouveau film d’horreur slasher indépendant est écrit et réalisé par Rhys Frake-Waterfield, qui marquera ses débuts en tant que cinéaste avec »Winnie the Pooh: Blood and Honey ». L’histoire n’a pas encore été révélée dans les moindres détails, mais la description du film suggère qu’elle inclura des versions monstres de Pooh et Piglet, qui, après avoir été largués par Christopher Robin, se lancent dans une tuerie.

Les photos publiées avec l’annonce du film montrent une atmosphère très sombre et sérieuse, ce qui laisse entendre que le film se concentrera peut-être beaucoup plus sur l’horreur, au lieu d’une comédie d’horreur absurde comme on aurait pu le penser en raison de la connotation d’apporter un caractère joyeux et amical dans un contexte beaucoup plus sombre.

Le personnage de Winnie l’ourson est devenu célèbre en 1926 après la sortie de la collection de livres d’images The House at Pooh Corner. En 1961, Walt Disney Productions il a commencé à faire des films basés sur le personnage, faisant de Pooh une figure emblématique de l’animation.

Le film »Blood and Honey » sera la vedette Ambre Doig Thorne, Marie Taylor Oui Danielle Scott, et sera produit par le studio Jagged Edge Productions. Il n’y a actuellement aucune date de sortie officielle pour le film.