4 choses à savoir sur Damsel, le nouveau film Netflix avec Millie Bobby Brown

demoiselle Il arrivera sur Netflix en octobre 2023, mais avant sa première, il y a des faits à savoir : Millie Bobby Brown joue-t-elle plus d’un rôle dans le film ?

©IMDBMillie Bobby Brown dans Demoiselle

il y a quelques jours Netflix a donné une nouvelle que tous les fans attendaient : la date de sortie de demoiselle. Cette bande est le nouveau film mettant en vedette Millie Bobby Brown sur la plateforme et il est déjà devenu l’un des plus attendus de l’année. Eh bien, encore une fois, l’interprète revient non seulement pour être le protagoniste, mais aussi pour se lancer dans une histoire de science-fiction.

Parce que? demoiselle est le voyage aventureux d’une dame dévouée qui accepte d’épouser un beau prince pour découvrir un sombre secret : la famille royale veut rembourser une ancienne dette en donnant sa vie en échange. Par conséquent, avec héroïsme et audace, il doit apprendre à survivre.

Sans aucun doute, c’est une histoire passionnante et aventureuse dans laquelle Millie Bobby Brown ravira à nouveau les fans. Cependant, pour le voir dans le catalogue de la plateforme, il faut encore attendre le 13 octobre, date de son lancement. Pour cette raison, avant son arrivée, dès spoilers Nous avons des informations que chaque spectateur devrait connaître avant de les voir.

4 choses que vous devez savoir sur Damsel :

1. Sa production et le choix de Millie Bobby Brown Ils ont été annoncés comme protagonistes en 2020, mais le tournage a commencé en février 2022. Le retard dans son démarrage s’est produit parce que non seulement le scénario n’était pas prêt, mais l’actrice remplissait également différents engagements.

2. Le tournage s’est terminé le 1er juillet 2022. Les dernières scènes ont été tournées à Tomar, une commune du district de Santarém au Portugal.

3. Millie Bobby Brown joue non seulement le rôle principal, mais a de nouveau été productrice exécutive. L’interprète est l’une des plus jeunes actrices d’Hollywood à faire double emploi dans la plupart de ses films.

4. Le budget du film coûte entre soixante et soixante-dix millions de dollars, donc les attentes pour sa sortie sont élevées. Eh bien, Netflix est obligé de récupérer au moins le double de ce montant.

