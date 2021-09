Cette séquence époustouflante de RIDE 4 sur PS5 est devenue virale

Je parie que vous ne pensiez pas lire un article sur la simulation de moto RIDE 4 aujourd’hui, n’est-ce pas ? Nous ne nous attendions pas non plus à en écrire un, pour être brutalement honnête avec vous. Pourtant, cela n’a pas empêché ces images du coureur de devenir virales sur Reddit et diverses autres plateformes de médias sociaux. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : il a l’air incroyablement bon. Comme, photoréaliste.

Il y a cependant quelques mises en garde, comme vous vous en doutez : l’éclairage couvert et les rues glissantes par la pluie ajoutent à l’illusion. De plus, d’après ce que nous comprenons, il s’agit en fait de séquences de rediffusion : vous n’obtenez pas tout ce mouvement de tête ultra-réaliste pendant le jeu, pour des raisons évidentes. Néanmoins, ce clip a accumulé plus de 600 000 vues en moins d’une semaine – l’équipe de Milestone sera ravie.