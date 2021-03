Final Fantasy VII: Ever Crisis non seulement mobile, mais aussi Free-2-Play – pourquoi est-ce un problème?

Final Fantasy VII reçoit une énorme croissance de franchise. Non seulement la version PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade avoir une mise à jour de contenu disponible pour nous Yuffie laisse jouer, il suivra dans les deux prochaines années deux nouveaux jeux à la franchise FF7.

Final Fantasy VII: Le premier soldat devient un titre multijoueur compétitif dans le genre battle royale. Et pourquoi c’est à peu près exactement le contraire de ce que veut chaque fan, vous pouvez le découvrir ici:

Dans le même temps, le géant du jeu vidéo travaille sur une autre compilation, qui est plus ou moins toutes les histoires de Final Fantasy 7 rassemble – faites attention à vous en une seule partie. Il porte le nom Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Final Fantasy VII: Ever Crisis uniquement pour mobile?

La prémisse des deux jeux est qu’ils sont destinés au marché mobile être conçu. Jusqu’à nouvel ordre, les jeux mobiles ne seront disponibles que pour iOS et Android publié. Une version pour consoles comme PS5 ou Xbox Series X / S ou même une version sur PC n’est actuellement pas prévu – au grand dam des fans.

Parce que dans «Final Fantasy VII: Ever Crisis», nous ne vivons pas seulement l’histoire de l’original à nouveau sous une forme révisée. Nous parcourons également les arcs d’histoire Crisis Core: Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus et même le Intrigue du film CG Final Fantasy VII: Advent Children.

Quels jeux Final Fantasy VII sont inclus dans Ever Crisis?

Avant la crise: Final Fantasy VII

Crisis Core: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII: Enfants de l’Avent

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

Cela signifie que cette idée de base d’Ever Crisis a même beaucoup à offrir, mais tout le monde n’aime pas la plate-forme choisie. Cela nous oblige à jouer à notre série de jeux bien-aimée sur une plate-forme que nous n’aimons peut-être pas. Pour ma part, j’adorerais jouer dessus sur PS5.

Mais à ce jour, nous ne pouvons jouer qu’à des jeux comme Crisis Core sur PSP. Il n’y a jamais eu de portage pour la PS4 ou d’autres consoles au cours de toutes ces années (depuis 2007) – bien que cela ait été un grand souhait des fans depuis le début.

Alors en sera-t-il de même avec les deux nouveaux jeux mobiles? Espérons que non, mais c’est l’état actuel.

Le mobile n’est pas dans l’intérêt des fans

Mais pourquoi est-ce même un problème? Dans les mots du développeur du jeu Wyatt Cheng de Blizzard interrogatoire:

« Vous n’avez pas de smartphone les gars? »

Oui. Et Blizzard n’a pas trouvé de raison à cela Reveal of Diablo: Immortal, une vraie tempête de merde rétracté. Parce que les joueurs principaux de Diablo veulent juste jouer à Diablo sur PC, comme ils l’ont toujours fait.

D’un contexte financier doit blizzard (!) mais le développement pour le marché mobile et donc le portage artificiel d’une marque pour le secteur mobile ne fonctionne tout simplement pas bien – du moins pas pour les fans. Les gens qui finissent par acheter le produit. Il ne faut peut-être pas oublier cela.

Diablo Immortal arrive sur iOS et Android © Blizzard

Au final, la marque Final Fantasy VII est assez similaire, ce qui pourrait endommager l’ensemble de la propriété intellectuelle. Les principaux acteurs ne veulent pas jouer à Ever Crisis sur des appareils mobiles. Le modèle de libération et de financement est donc un casse-tête.

Non seulement mobile, mais aussi Free-2-Play

Et il y a un autre problème. Dans le cadre de l’examen de la publication, Square Enix a également confirmé que les deux jeux free-2-play devenir.

The First Soldier and Ever Crisis seront des jeux gratuits pour le secteur mobile. Ils ne coûtent rien au début. Pourtant c’est des « achats intégrés facultatifs » le discours.

Si ces vraiment aussi optionnel ou non bien plus qu’essentiel doivent être pris en compte afin d’obtenir l’expérience de jeu complète reste à voir pour le moment.

Free-2-Play, non merci! Pour ma part, cependant, je peux renoncer aux achats optionnels dans le jeu dans un jeu vidéo et payer préférez le plein tarif pour un jeu à pas de plus tard microtransactions coûteuses voire absurdes surpris devenir.

Le marché mobile en particulier est connu pour être en mesure de fournir aux utilisateurs bagatelles discrètes sortir l’argent de votre poche pour en obtenir un progression artificielle du jeu générercela fait gagner du temps, par exemple – dont un jeu n’aurait jamais eu besoin sans ces éléments de financement artificiels.

Il existe de nombreux exemples où plus plusieurs centaines d’euros ont été investis.

Un courant Un exemple est « Star Wars: Galaxy of Heroes », dans lequel nous donnons à notre progression de jeu une injection d’argent. Un tel coup de pouce peut facilement aller jusqu’à 100 euros. Les skins ou les renforts de personnage ou d’autres types d’activation peuvent jouer un rôle. Le bundle hyperdrive, par exemple, débloque les niveaux de bataille, les activités et les coûts à seulement 109,99 euros.

Le bundle Hyperdrive n’est rien d’autre qu’une accélération du gameplay © EA / Disney

C’est pourquoi le Combinaison de mobile et free-2-play à bien des égards encore considéré être classé comme extrêmement précaire. Lorsqu’il s’agit de financement adapté, les studios eux-mêmes ne savent souvent pas vraiment quelle est la bonne voie à suivre.

Dans le cas d’Ever Crisis, nous pourrions peut-être des épisodes individuels Obtenez ce qui conviendrait pour un supplément ou quelque chose de spécial Pièces de matière uniques comme des bêtes supplément. Au moins, ce serait acceptable. Mais nous ne savons pas et sommes curieux de voir à quoi ressemblera le modèle de financement au final.

Quoi qu’il en soit, nous, les fans, avons des lunettes, mais qui sait? Peut-être qu’à la fin du tunnel mobile free-2-play, il y a encore une expérience de jeu précieuse qui vous attend sans la pierre d’achoppement coupante de l’attitude free-2-play?