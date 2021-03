Comment Jeremy Meeks est devenu accidentellement un mème Internet

Meeks, 37 ans, avait été initié à la culture des gangs alors qu’il vivait en Californie dans les années 90, passer du temps dans une salle pour mineurs et s’impliquer dans des disputes dans la rue en grandissant.

Département de police de Stockton a partagé la photo sur Facebook , expliquant qu’un certain nombre d’arrestations avaient été effectuées dans le cadre d’une mission visant à lutter contre l’augmentation des fusillades et des vols dans la région.

Cependant, beaucoup de gens ne parlaient pas du succès du raid de la police, se concentrant plutôt sur le criminel qu’ils ont surnommé le « Bandit aux yeux bleus » et « Jail Bae », le message s’accumulant. des dizaines de milliers de likes.

Meeks a depuis tourné le dos au crime, ayant réussi à se forger une carrière réussie dans la mode – quelque chose qui n’aurait probablement pas été possible sans cette photo virale.

Il a dit: « Beaucoup de gens me demandent à quoi je pensais à ce moment-là. Pour être honnête, je n’étais pas va pouvoir aller chercher mon fils à l’école, m’endormir avec lui tous les soirs – tout ce bordel était fini. «

« Et à ce moment-là, avant mon cas, je pense que j’en avais un Mon espace compte en 2003, donc je n’avais aucune idée de ce que signifiait «viral».

« Après ça, chaque jour je regardais par ma petite porte [in prison] et je suis à chaque actualité gare. Peu importe le canal que vous retournez à, J’étais dessus. Daytime TV, je suis sur tout.

«Dans les 72 heures qui ont suivi le virage, j’ai littéralement reçu entre 300 et 400 lettres chaque jour.»

Meeks a dit qu’il distribuerait les lettres aux autres prisonniers de son quartier et qu’ils les liraient à haute voix à tout le monde.

« C’est un tout nouveau monde, et j’ai vraiment pris le pied en courant », a-t-il déclaré, se rappelant comment il a fini par marcher dans la plus grande spectacles’ et shooting ‘cinq films sur 10 mois’.