Final Fantasy VII: Ever Crisis combine tous les jeux FF7 en une seule vision – Advent Children jouable pour la première fois!

Après avoir eu la première bande-annonce ce soir Final Fantasy VII: Le premier soldat ont été autorisés à s’émerveiller et les fans ont été laissés la bouche ouverte parce qu’ils étaient sur un Final Fantasy 7 avec un Réglage de la bataille royale pour le secteur mobile regardé, il y a une autre annonce parallèle au premier soldat Shinra concernant la franchise « Final Fantasy 7 ».

Square Enix a Final Fantasy VII: Ever Crisis annoncé. Et ce n’est pas un tout nouveau jeu comme The First Soldier. Beaucoup plus c’est un Un genre de remake légèrement différent. Ici, vous pouvez voir la première bande-annonce du remake:

Qu’est-ce que Final Fantasy 7: Ever Crisis?

« Final Fantasy VII: Ever Crisis » est un remake du monde « Final Fantasy VII », mais au lieu de s’appuyer sur toute la puissance de la PS4 et PS5 comme Remake de Final Fantasy 7: Intergrade il a cette torsion chibi spéciale et vient avec un facteur nastolique.

Selon Square Enix, c’est:

«Un retour épisodique dans le monde FFVII avec une touche nostalgique et visuelle. Pour iOS et Android ».

C’est donc aussi un jeu pour appareils mobiles, mais cette fois un jeu d’histoire épisodique que le L’histoire de FF7 racontée dans un nouveau look.

Semblable à la Édition de poche de Final Fantasy XV pour le Nintendo Switch Les graphiques basse résolution sont donc placés au premier plan ici.

Quels jeux sont inclus dans le remake?

Plans de Square Enix au cours de tous les épisodes l’histoire complète du récit de Final Fantasy 7. Et par complet, nous entendons également l’histoire complète! Les jeux suivants et même le film CG devraient faire partie d’Ever Crisis:

Avant la crise: Final Fantasy VII

Crisis Core: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII: Enfants de l’Avent

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

Remarquable! Si Square Enix raconte vraiment l’histoire de Final Fantasy VII: Advent Children dans ce remake, ce serait la première foisque nous le Le film CG en tant que jeu vidéo est en fait autorisé à jouer.

La présentation fait ressembler l’idée à un Étape intermédiaire entre l’original de 1997 et le remake de 2020.

Crisis Core: Final Fantasy VII fait également l’objet d’un remake © Square Enix

Par quoi le scènes de jeu narratives s’orienter sur l’original ainsi que sur le batailles au tour par tour. Ces derniers, cependant, sont livrés avec des graphiques 3D de meilleure qualité qui ressemblent à une version allégée de FF7R – aussi bonne et haute résolution que sur les appareils mobiles.

« Final Fantasy VII: Ever Crisis » apparaît dans le monde entier chaque année 2022 pour iOS et Android. On ne sait pas encore quels jeux et combien d’épisodes il y aura au début.