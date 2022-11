The Sandman : Netflix renouvelle la série pour une deuxième saison

Une deuxième saison de »L’homme de sable » arrivera sur la plateforme Netflix. L’adaptation en série des célèbres bandes dessinées DC de l’écrivain Neil GamanIl aura officiellement une deuxième saison. Le compte Twitter officiel de DC Comics avait publié prématurément un tweet annonçant la nouvelle, mais il a ensuite été supprimé.

De nombreux fans attendaient le renouvellement de »The Sandman », car elle est devenue l’une des séries les plus populaires sur Netflix cette année. Après des mois sans nouvelles d’une nouvelle saison, beaucoup pensaient que la série finirait par être annulée, mais apparemment Netflix a finalement décidé de donner son feu vert à la deuxième saison.

Oui, c’est vrai : The Sandman reviendra sur Netflix Dit @neillui-meme: « Il y a des histoires étonnantes qui attendent Morpheus et les autres… Maintenant, il est temps de se remettre au travail. Il y a un repas de famille à venir, après tout. Et Lucifer attend que Morpheus retourne en enfer » pic.twitter.com/WKiWp7IDkk – Le marchand de sable (@Netflix_Sandman)

»The Sandman » est arrivé sur Netflix avec une première saison de dix épisodes en août de cette année, se plaçant rapidement dans le top 10 des plus regardés sur la plateforme. La série a accumulé un total de 69,6 millions d’heures de vues au cours de sa première semaine, connaissant une augmentation surprenante pour sa deuxième saison avec 127,5 millions.

Gaiman lui-même a été franc sur son expérience avec Netflix et la série elle-même, expliquant pourquoi Netflix n’a pas décidé de renouveler The Sandman tout de suite. « La collecte de données vient de se terminer, et c’est délicat parce que beaucoup de gens ne regardent pas de façon excessive, mais étalent-les, laissant les épisodes s’enfoncer avant de regarder le suivant », a expliqué Gaiman en septembre.

Avant la série Netflix, « The Sandman » a connu un grand nombre de tentatives d’adaptation en série par différents producteurs dans les années 90, sans grand succès. En outre, Warner Bros. a failli sortir un film » The Sandman » au milieu des années 2010 lorsque David S Goyer a annoncé une collaboration entre lui, Joseph Gordon-Levitt et Gaiman, mais Gordon-Levitt a abandonné en raison de désaccords créatifs avec le studio.

La saison 2 de »The Sandman » n’a pas encore de date de sortie, mais la première saison est disponible dans le catalogue Netflix.