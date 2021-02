Les frères Russo confirment un nouveau film de super-héros

« Avengers: Fin de partie«Ne présenterait pas seulement une clôture parfaite à une étape de la saga de Studios Marvel. Cela laisserait également des attentes très élevées dans ce qui sera la prochaine étape de la Frères Russo, qui attendent la première de « cerise», Une cassette dans laquelle ils se sont tournés vers le drame en comptant sur Tom Holland en tant que protagoniste.

Une discussion récente avec Fandango pourrait montrer des signes que tout n’est pas fini pour le Russo dans le MCU. À de précédentes occasions, les cinéastes ont fait allusion à leur intérêt à revenir dans la franchise avec une adaptation de « Guerres secrètes», Qui n’a pas laissé ses fans indifférents.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Luca »: Premier aperçu du nouveau film Disney-Pixar

« Joe et j’adore faire des films à n’importe quelle échelle. Nous avons réalisé des films pour le moins d’argent possible lors de la réalisation de films. Nous avons fait des films pour combien d’argent vous pouvez gagner et nous aimons tout ce qui se trouve entre les deux. Un jour, c’est sûr, nous referons un film dans ce genre », a commenté le cinéaste.

Le réalisateur assure que ce projet pourrait venir dans un avenir pas trop lointain et que, pour le moment, ils ne peuvent pas révéler de quoi il s’agit. «Mais oui, nous aimons nous remettre en question et trouver de nouvelles frontières. C’est donc une surprise pour nous où nous irons, et nous espérons que ce sera également une surprise pour le public. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix partage la première bande-annonce de « Army of the Dead »

Bien que la nature de ce futur projet n’ait pas encore été confirmée, certains fans des cinéastes ont spéculé sur la possibilité qu’ils pourraient réaliser une adaptation d’une histoire appartenant à Bandes dessinées DC, une possibilité que le couple de cinéastes n’a pas exclue par le passé.

« cerise», Un film qui sera inclus exclusivement dans le catalogue de Apple TV +, est un drame biographique basé sur le roman écrit par Nico Walker, un ancien combattant qui est retourné au États Unis souffre de stress post-traumatique, entamant une série de braquages ​​de banque pour résoudre ses addictions.