L’histoire derrière l’incroyable fin de « Behind His Eyes »

« Derrière tes yeux»Est une série de thriller psychologique britannique créée par Steve Lightfoot. La série est basée sur le roman éponyme de Sarah Pinborough. Explorez si nous pouvons vraiment découvrir le fonctionnement interne des personnes proches de nous alors qu’en réalité nous voyons très peu à l’extérieur.

L’histoire se déroule comme un Thriller en francais qui oscille dans une recherche entre les machinations de la vérité et du mensonge. En réfléchissant à la possibilité d’explorer la conscience humaine, « Derrière tes yeux« Est une série attrayante qui vaut la peine d’être vue dans l’ensemble du catalogue de Netflix.

Bien qu’il s’agisse d’une série adaptée à un autre produit original et que les créateurs ont pris la liberté de création pour changer certaines choses dans la série, les adeptes du livre ont trouvé dans le programme une grande adaptation grâce aux performances de Eve Hewson, Tom Bateman, Simona Brown Oui Robert Aramayo.

Dans quelle mesure découvririez-vous une vérité sachant qu’elle peut avoir des conséquences désastreuses? La série essayez d’y répondre et de créer un récit mystérieux en couches, bien que sans aucun doute la chose la plus choquante soit sa fin. ¿Quelle est l’histoire derrière la création de ce? Ici, nous vous disons.

L’HISTOIRE DERRIÈRE LA FIN DE « DERRIÈRE VOS YEUX »

Quelle est l’histoire derrière la fin de « Behind His Eyes »? (Photo: Netflix)

Tout d’abord, il est nécessaire de commenter que l’auteur Sarah Pinborough Elle était professeur d’anglais dans un lycée britannique lorsqu’elle a commencé à écrire ses romans d’horreur. Dans Royaume-Uni ce thème n’était pas très populaire, alors quand il s’est rendu Las Vegas pour se marier, il a envoyé une copie de son premier livre « Le caché » à Livres de loisirs dans États Unis.

C’était l’un de ses premiers succès, mais elle était loin de devenir une écrivaine renommée. Il a continué à écrire et s’est entièrement consacré à l’écriture de romans, mais ce n’est que lorsqu’il a écrit approximativement 20 livres qui a obtenu cette reconnaissance avec «Derrière tes yeux», Vendant près d’un million d’exemplaires dans le 2017.

« Derrière ses yeux», Par son nom d’origine, est l’histoire de Louise, interprétée par Marron Simona, une mère célibataire ayant une aventure d’un soir avec un homme dans un bar, pour découvrir qu’il est son nouveau patron David, interpreté par Tom Bateman. La nouvelle amie de Louise, Adele, est également la femme de David.

Louise et Adele (Photo: Netflix)

Au fur et à mesure Louise Il apprend à connaître le couple, voit que les fissures dans son mariage se compliquent et que la fin est si surprenante que très peu, voire aucune, s’y attend. Elle a rappelé dans une interview avec Le gardien qu’avant de terminer son livre, il a rencontré l’éditeur de HarperCollins, qui lui a dit que sa fin ne devrait pas être si spectaculaire, mais c’était exactement ce qu’elle pensait que cela devait être.

« Elle a dit: «Ne vous inquiétez pas, il n’a pas besoin d’être brillant. Ce qui signifie évidemment qu’il doit être brillant.« , Il dit Pinborough. « J’étais comme, oh mon Dieu. Un ami était mort cette semaine-là et je m’occupais du chien de quelqu’un, que je devais euthanasier. Mon cerveau était frit« .

Comme vous vous en souvenez, « Derrière tes yeux » se termine par Rob refusant d’abandonner cette vie, il a vu qu’ils avaient Adele et son fiancé David. Elle prévoit donc de profiter de ce que son amie lui a appris sur le voyage astral pour garder sa vie. Rob Il la convainc qu’ils devraient essayer de se projeter astralement dans le corps de l’autre.

La fin de « Detrás de sus ojos » a été saluée par certains et détestée par d’autres (Photo: Netflix)

Ils font et Rob, dans le corps de Adele, injecte une overdose d’héroïne à son rival et jette le corps dans un puits. Quand tu sens que tu es sur le point de perdre David, fait la même chose avec Louise. Apparemment, personne à part son fils ne se rend compte que Louise a changé. Alors que David n’a pas remarqué le changement de Adele et il pensait juste qu’elle était folle, il est peu probable qu’il le fasse avec sa nouvelle femme.

« Je voulais qu’il frappe tous les rythmes d’un thriller normal. Les indices devaient être là« , Il dit. « Au début, je pensais que ça allait être très facile à écrire, mais c’était assez difficile. Tout devait avoir un double sens, pour que personne ne puisse dire que ce personnage mentait. J’aurais détesté ça« , A conclu l’auteur du livre original.

Les critiques de Amazone donner une idée de la qualité de cette fin, allant de Cinq étoiles commentant « une fin méchante« , jusqu’à une étoile dans « une bonne histoire ruinée par une fin absurde». À la fin, Pinborough vous savez que vous avez fait du bon travail, donc la seule chose qui reste à dire à ceux qui n’ont pas compris la fin, c’est que revoir la série ou tout lire car les indices étaient toujours là.