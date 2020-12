Wonder Woman 1984 avait Warner Bros.doute sérieusement que cela fonctionnerait à mi-chemin de la production

Le suivi très attendu de Patty Jenkins pour son long métrage de 2017 Wonder Woman se prépare pour la libération. Wonder Woman 1984 est le film choisi pour mener l’expérience audacieuse de Warner en sortant ses films sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma. De toute évidence, le studio a beaucoup confiance en ce que Jenkins a proposé. Mais ce n’était pas toujours le cas, comme le cinéaste l’a révélé lors d’une interview de Variety que Warner avait des doutes sur la viabilité de Wonder Woman 1984 tout au long de la production.

« Le défi le plus difficile [in filmmaking] c’est garder la carte dans votre tête et ne pas perdre la foi. Je pense qu’il est absolument impératif que vous ayez fait votre script et que vous pensez que c’est génial. Je ne comprends pas comment les gens le font quand les choses changent. Je ne sais pas comment tu pourrais en tenir compte. Je n’y crois pas. Je ne crois pas que les studios le fassent. J’aimerais qu’ils arrêtent de le faire – rassemblez votre merde et rédigez votre scénario avant de commencer à faire un film. «

« Cela me rend dingue. Nous avons donc écrit très minutieusement, puis chaque jour, vous devez avoir confiance en l’écrivain en vous, puis en les artistes avec lesquels vous avez travaillé pour faire un plan, que le plan va fonctionner . Mais laissez-moi vous dire, c’est absolument fascinant d’avoir à attendre si longtemps pour le voir se réunir. C’était un film tellement compliqué que même au milieu, le studio était comme, « Je ne sais pas à propos de ces choses. » Je me suis dit: « Vous ne pouvez pas encore le juger. Nous n’avons pas les effets. Donc ça a l’air stupide maintenant, mais il faut attendre. « Porter ça, c’est très solitaire. »

C’est loin d’être la première fois que Warner hésiterait à soutenir la vision d’un cinéaste pour l’un de ses films de super-héros. David Ayer Suicide Squad a été victime d’interférences massives en studio, et le cinéaste a depuis affirmé que le drame sérieux qu’il avait décidé de faire avait été fortement édité pour en faire une comédie d’action similaire à Dead Pool.

Pendant ce temps, Warner était si mécontent de la vision de Zack Snyder Ligue de justice qu’ils l’ont congédié au milieu du tournage et ont amené Joss Whedon à terminer le reste du film. Enfin, il y avait Todd Phillips ‘ Joker mettant en vedette Joaquin Phoenix, qui aurait été un tel point de discorde pour Warner que le studio a essayé de fermer le projet en réduisant régulièrement le budget du film.

De plus en plus, il semble que les films de super-héros de Warner fonctionnent malgré le studio, plutôt qu’à cause d’eux. Considérant que les premières évaluations pour Wonder Woman 1984 ont brillé, il semble qu’une fois de plus Jenkins a frappé un coup de circuit pour le DCEU, et une fois de plus fait Wonder Woman la propriété la plus prospère de la franchise.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive le 25 décembre en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle a été révélée pour la première fois à Variety.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman