Le remake du massacre de Slumber Party arrive à Syfy cette année grâce à Shout! Les studios

Un classique de l’horreur culte des années 1980 reçoit le traitement de remake, et nous le verrons le plus tôt possible. Crier! Studios s’apprête à sortir son remake de Le massacre de la soirée pyjama sur Syfy plus tard cette année. Aucune date de sortie spécifique n’a été fixée pour le moment. Cependant, le film a déjà terminé le tournage.

Selon un nouveau rapport, le Remake du massacre de la soirée pyjama a été réalisé par Danishka Esterhazy (Le film Banana Splits), avec un scénario de Suzanne Keilly (Ash contre Evil Dead). Les détails de l’intrigue restent en grande partie secrets, mais il est décrit comme une réinvention contemporaine du film slasher original de 1982. Brent Haynes, responsable du développement de contenu original chez Shout, avait ceci à dire à ce sujet.

« Refaire l’un des films phares des premiers travaux de Roger Corman et Amy Holden Jones est passionnant et audacieux. Mais il n’y a pas de meilleures mains pour placer ce défi à Danishka Esterhazy, Suzanne Keilly et l’équipe de Blue Ice Pictures. Leur une vision créative honorera à la fois la philosophie de Corman et captivera le public d’aujourd’hui. «

Produit par le légendaire Roger Corman, Massacre de la soirée pyjama a été réalisé par Amy Holden Jones. Il est centré sur la soirée pyjama d’un lycéen qui se transforme en bain de sang lorsqu’un tueur en série évadé, à l’aide d’une perceuse électrique, se retrouve dans son quartier. Le tournage se serait terminé le mois dernier, la production se déroulant en Afrique du Sud. Brent Haynes, Bob Emmer, Garson Foos et Jordan Fields sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Emmer et Foos, les fondateurs et PDG de Shout !, avaient ceci à dire dans un communiqué.

«Nous sommes ravis de nous associer à Syfy sur Slumber Party Massacre. Depuis que nous avons acquis la bibliothèque New Horizon Picture, comprenant 270 films de Roger Corman, nous recherchons des opportunités de co-développer de nouveaux contenus et des remakes. combinant nos efforts et espérons que ce n’est que le début d’une longue et enrichissante relation. «

Le casting comprend Hannah Gonera, Frances Sholto-Douglas, Mila Rayne, Alex McGregor et Reze-Tiana Wessels. Crier! avait précédemment acquis la bibliothèque New Horizon Picture. Cela comprend les droits de 270 films de Roger Corman. Il semble qu’ils aient l’intention d’utiliser cette bibliothèque au-delà de la réédition de certains de ces nombreux films. La société est connue pour publier des films cultes sur Blu-ray, souvent avec de nouvelles fonctionnalités spéciales qui les rendent attrayants pour les amateurs de médias physiques. Si cela est une indication, nous pourrions être pour plus de remakes de films de genre produits par Corman à l’avenir.

Crier! gère également les ventes du film dans le monde entier. Il sera distribué sur plusieurs plates-formes à travers le monde, en fonction de la façon dont les transactions se dérouleront dans divers territoires. Blue Ice Pictures produit également le film.

Massacre de la soirée pyjama a eu suffisamment de succès pour créer une franchise. Deux suites ont été produites dans les années qui ont suivi, dont Slumber Party Massacre II, sorti en 1987, et Slumber Party Massacre III, qui a suivi en 1990. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

