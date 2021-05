Maman et sa fille adolescente se douchent ensemble tous les jours

G-star RAW Filles T-Shirt Graphic Gris - Taille: 128 116 104

G-Star RAW T-shirts & Tops Sa coupe droite, son col rond, ses manches longues et son graphique font de ce t-shirt enfant un modèle unique et épuré. Portez-le seul ou superposez-le à d'autres vêtements : il se prête à tous les looks. Imprimé graphique relief,Encolure ronde et matière extensible,Manches longues 52% Polyester, 48% Coton Stretch,Jersey doux et confortable