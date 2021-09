Hitman 2, trop cuit ! All You Can Eat, Predator: Hunting Grounds disponible gratuitement pour les joueurs PlayStation Plus ce mois-ci

06 sept. 2021 13:05:51 IST

Les fans de PlayStation sont prêts à se régaler, car Sony a annoncé trois nouveaux jeux à télécharger gratuitement jusqu’au 4 octobre. Dans un article de blog, Sony a déclaré que les joueurs PlayStation Plus bénéficieront de trois nouveaux jeux en septembre, à savoir Hitman 2, trop cuit ! Tout ce que tu peux manger et Prédateur : Terrains de chasse.

Les nouveaux jeux seront téléchargeables à partir du mardi 7 septembre. Les joueurs peuvent les ajouter à leur bibliothèque et les télécharger sur leurs consoles en utilisant leur abonnement PS Plus actif. Les jeux ne seront accessibles qu’aux abonnés PS Plus.

Trop cuit! All You Can Eat (PS5), Predator: Hunting Grounds (PS4) et Hitman 2 (PS4) sont vos jeux PlayStation Plus pour septembre : https://t.co/VJALVrDfhN pic.twitter.com/kxr06qIxoP – PlayStation (@PlayStation) 4 septembre 2021

Voici un aperçu de quelques détails sur les nouveaux jeux :

Tueur à gages 2

Tueur à gages 2 est le dernier jeu d’IO Interactive. Il contient de nouveaux modes et fonctionnalités de jeu passionnants, y compris le nouveau mode Sniper Assassin avec le premier jeu coopératif de la franchise. Il s’agit du septième volet majeur de la Tueur à gages franchise, où les joueurs se mettront dans la peau de l’assassin emblématique génétiquement modifié – l’agent 47. Ils chasseront et élimineront le client fantôme et démêleront sa milice.

Trop cuit! Tout ce que tu peux manger

Trop cuit! Tout ce que tu peux manger est une version mise à jour de l’original Trop cuit! , Trop cuit! 2, et tout son contenu téléchargeable (DLC). Le jeu est livré avec une interface utilisateur (UI) évolutive, des options de daltonisme et un texte adapté à la dyslexie pour les joueurs. Il est également livré avec un mode d’assistance nouvellement ajouté et une prise en charge multijoueur. Trop cuit! Tout ce que tu peux manger sera exclusif aux joueurs PS5 qui peuvent provoquer une tempête dans les modes campagne, survie et entraînement.

Prédateur : Terrains de chasse

Prédateur : Terrains de chasse est basé sur la franchise à succès de science-fiction, où il met un homme contre le Prédateur. Le jeu aura une Fireteam de quatre personnes pour participer à des missions difficiles avant que le Predator ne les trouve. Quelques joueurs peuvent également avoir la chance d’être le prédateur et de chasser les autres. L’arsenal du Predator comprend, entre autres, un Combistick et un lanceur de plasma monté sur l’épaule.

Pour les joueurs PlayStation 4, les deux Tueur à gages 2 et Prédateur : Terrains de chasse sera disponible. Avec la rétrocompatibilité de la PS5, ces deux jeux seront également disponibles sur la console de nouvelle génération.

Les abonnés PS Plus peuvent ajouter les jeux gratuits à partir d’août, y compris Plants Vs Zombies : Bataille pour Neighborville, Arène des Chasseurs : Légendes et Tour du monde de tennis 2, jusqu’au 6 septembre.

.

