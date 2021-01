Films fantastiques de Ralph Macchio qui ne sont pas l’enfant de karaté

Ralph Macchio est une anomalie en tant qu’acteur américain. C’est un homme de premier plan, mais de nos jours, il joue rarement un personnage de premier plan dans les films. S’il est le leader de l’homme, le film n’est probablement pas un film majeur. Macchio n’a clairement pas la bonne foi de Keanu Reeves, mais je défie quiconque de contester l’idée que Macchio est tout à fait un trésor naturel comme Keanu. Oui, il y a d’autres acteurs avec des crédits plus gros et meilleurs sur leurs CV. Cependant, y a-t-il un autre acteur avec le type de films et de rôles sur leur CV, des films dans lesquels ils n’ont pas joué, mais des films qui seraient beaucoup moins que ce qu’ils sont si Macchio n’y figurait pas?

Largement connu sous le nom de Daniel LaRusso en Le Karaté Kid films (et maintenant le hit de Netflix Cobra Kai), Ralph Macchio a en fait été dans certains films très marquants. Certains de ces films l’ont vu dans un rôle principal ou co-vedette, tandis que d’autres rôles montrent que Macchio comprend vraiment l’édit stanislavskien qu ‘ »il n’y a pas de petits rôles, seulement de petits acteurs ». C’est précisément cet état d’esprit qui a gardé lui et d’autres acteurs de sa génération (Matt Dillon, Rob Lowe, C. Thomas Howell) toujours en poste en 2020. Autant de dette que nous pensons que Macchio pourrait (ou devrait avoir) pour la carrière. cette Le Karaté Kid travaillé, au cours de cette secousse fougueuse de sa carrière, nous avons pensé que le moment était idéal pour se souvenir des autres films de Ralph Macchio que vous devez voir.

Les étrangers

La performance de Macchio dans le rôle de Johnny Cade dans The Outsiders n’est rien de moins qu’une poésie tragique à l’écran. En tant qu’inadapté émouvant traînant avec un groupe de marginaux sociaux, il est clair que lui et son meilleur ami Ponyboy (C.Thomas Howell) aspirent à une vie meilleure pour eux-mêmes. Les larmes que Johnny verse quand il tue un membre d’un gang rival pour sauver la vie de Ponyboy semblent réelles. Le sentiment de calme qu’il a après que lui et Ponyboy aient quitté la ville pour rejoindre la campagne sereine est palpable. Enfin, dans ces moments vulnérables où Johnny de Macchio pleure simplement parce qu’il ne semble pas savoir quoi faire, nous en venons à comprendre à quel point ce personnage effrayé est courageux.

Carrefour

Comme Eugene Martone alias Lightning Boy, Ralph Macchio, à l’un des plus grands moments de sa jeune carrière, a réalisé un film sur le blues appelé Carrefour. En voulant apprendre à devenir le meilleur guitariste de blues possible, cela met son personnage sur une trajectoire de collision avec une vieille légende de la guitare nommée Willie Brown (Joe Seneca). Ensemble, ils se lancent dans une odyssée dans le delta du Mississippi pour trouver une chanson perdue et sortir Willie d’un accord légitime avec le diable. Macchio est excellent et crédible en tant que guitariste de blues prodige. Il frappe tous les bons accords et est le moyen idéal pour une jeune génération d’en apprendre davantage sur l’une des plus grandes formes de musique jamais créées.

Les fans ont peut-être voulu quelque chose de différent en 1986, mais le film et les intentions de Macchio ne sont rien sinon nobles. Mention honorable au disciple du diable n’étant nul autre que le virtuose de la guitare de renommée mondiale, Steve Vai, qui déchiquète également tous les morceaux néo-classiques avec lesquels Lightning Boy écrase son adversaire à l’apogée. Fascinant à plusieurs niveaux.

Mon cousin Vinny

Cette grande comédie du réalisateur Jonathan Lynn (Les neuf verges entières) n’est pas du tout un film de Ralph Macchio. Cependant, dans le rôle plus petit (mais non moins important) de Bill Gambini, Macchio livre vraiment (avec Mitchell Whitfield dans le rôle de Stan) en tant que gars qui se trouve dans un bourrage juridique et a son «cousin Vinny» (Joe Pesci) aidez-le. Bien sûr, Macchio est plus un tampon entre Vinny et son ami Stan, mais son timing est comiquement parfait et est vraiment efficace pour apporter beaucoup de légèreté à la procédure. Mon cousin Vinny est un film classique. C’est l’un de ces films qui est imminemment regardable et ré-regardable. Il est grandement soutenu par Macchio et sa performance ici, et il a valu à sa co-vedette Marisa Tomei un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de petite amie de Vinny.

Enseignants

Dans un film sorti la même année que Le Karaté Kid, Ralph Macchio est excellent en tant qu’étudiant «à risque» qui n’est pas non plus la star de ce film. Il fait partie d’un ensemble qui comprend notamment Nick Nolte, JoBeth Williams, Judd Hirsch et Crispin Glover. Enseignants est un regard à l’intérieur des couloirs d’une école secondaire qui met en lumière les problèmes auxquels nous sommes encore confrontés dans le domaine de l’éducation aujourd’hui. Nous suivons Alex Jurel (Nolte) en tant qu’enseignant qui s’est désintéressé d’un système scolaire qui a traversé un enfant qui ne savait ni lire ni écrire. Il y a beaucoup d’histoires ici mais la plus intéressante est celle d’Eddie Pilikian (Macchio) et Danny (Glover). Ces deux-là sont des amis et Pilikian essaie de surveiller Danny alors que les couches sont épluchées sur cette institution très dysfonctionnelle. Ce serait bien de regarder en arrière sur ce film et de dire que les choses se sont améliorées dans l’éducation (et pour les éducateurs), mais malheureusement, il semble que bon nombre des problèmes qui ont tourmenté les lycées en 1984 sont toujours là aujourd’hui. Macchio, en tant que jeune qui voit clairement l’hypocrisie dans ce système, est une lettre parfaite en tant que Pilikian parlant doucement (mais incapable de lire).

Les trois souhaits de Bill Grier

Cet intéressant film télévisé ABC voit Macchio dans le rôle titre. Il incarne un personnage atteint d’une maladie très rare dans laquelle il vieillit extrêmement rapidement. Macchio a donc littéralement dû jouer un jeune homme et un homme beaucoup plus âgé dans le même film. Avec peu de temps à vivre, il se donne les objectifs suivants: renouer avec son père perdu depuis longtemps, jouer dans un groupe et être amoureux avant de mourir. Pour les fans d’un jeune Ralph Macchio habitués à la vibrance qu’il montrait dans des films comme Enseignants et Le Karaté Kid, ce film était assez choquant. cependant, Les trois souhaits de Bill Grier est un film très bien fait qui prend un sujet peu connu (au moins pour 1984) et le jette beaucoup de lumière aux heures de grande écoute.

Hitchcock

En tant que scénariste du légendaire thriller d’horreur Psycho, Ralph Macchio fait un travail très crédible en tant que Joseph Stefano. Dans un casting qui comprend également Anthony Hopkins dans le rôle d’Alfred Hitchcock, Helen Mirren dans l’épouse d’Alma Reville d’Hitchcock et Scarlett Johansson dans le rôle de Janet Leigh, Macchio est clairement dans un casting solide. Ce film bien fait regarde la vie personnelle d’Hitchcock alors qu’il réalisait le thriller classique, Psycho. Macchio a peut-être un petit rôle, mais ce n’est pas moins important compte tenu du rôle que son personnage réel a joué dans l’histoire. Bien sûr, les projecteurs sont clairement braqués sur les autres acteurs de cette distribution (à savoir Hopkins, Mirren et Johansson), mais Macchio, comme d’habitude, fait un travail hautement crédible dans un film peuplé de solides acteurs. Malheureusement, Hitchcock ne semble pas avoir attiré l’attention qui lui est due, mais cela ne devrait rien enlever à ce que c’est un film solide et à la forte performance que Macchio est capable de fournir contre certains des principaux acteurs mondiaux.

Jusqu’à l’académie

La plus grande plainte que les fans de Macchio vont probablement formuler contre ce film est que Macchio n’y est pas assez. Dans le rôle de Chooch, Macchio fait également partie d’une distribution d’ensemble qui a été envoyée à l’école militaire pour se former. Comme ce film est sorti en 1980, et il est présenté par Mad Magazine, il ne devrait surprendre personne que Jusqu’à l’académie est une comédie jeunesse des années 80 moins connue. Honnêtement, Jusqu’à l’académie est un film très divertissant. Ce n’est pas Porky’s mais cela n’a pas besoin de l’être. Avec une cote R pour de nombreuses raisons différentes, Jusqu’à l’académie est réalisé avec une main sûre de nul autre que Robert Downey, Sr. Macchio, en tant que Chooch, est brute, concise et le mélange parfait de sass et de street-smart pour vraiment se mettre sous la peau du Major Vaughn (Ron Leibman). Beaucoup moins connu que beaucoup d’autres ont parlé de films des années 80, Jusqu’à l’académie vaut certainement 90 minutes de votre temps pour redécouvrir ce joyau des années 80 et Macchio dedans.

Ligue de la bière

De tous les films de cette liste, Ligue de la bière c’est peut-être celui qui vous laisse vous gratter la tête. En danger d’être expulsé de leur ligue de softball, Artie DeVanzo (Artie Lange) doit rallier les troupes pour s’assurer que cela n’arrive pas. L’une de ces troupes se trouve être Maz (Ralph Macchio) qui, bien qu’il aime l’alcool et traîner avec les gars, semble en quelque sorte être avec cette équipe particulière de marginaux par erreur. Cependant, Macchio passe un excellent moment à mâcher le paysage dans cette comédie de rire une minute. Bien sûr, les blagues sont classieuses, l’intrigue est torride, et rien sur Ligue de la bière serait jamais confondu pour réveillé, c’est toujours agréable de voir que Macchio n’a pas peur de tester sa gamme avec un projet comme celui-ci. Soyons honnêtes, quand nous pensons à des comédies de cornball remplies d’humour de toilette, Macchio ne serait pas notre «go to guy». Cela rend son tour en tant que Maz encore plus un triomphe.