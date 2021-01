Le créateur de Vikings a expliqué la scène de la saison 6 qui a déçu les fans

«Vikings» était l’une des grandes séries télévisées de la dernière décennie et a pris fin au point culminant de 2020, avec la deuxième partie de sa saison 6. Le début de cet épisode était arrivé dans la première moitié de l’année dernière et son Les fans ont assisté à la clôture de l’histoire qui a commencé en 2013.

Cependant, cette fin a suscité beaucoup de critiques de la part des adeptes, car ils l’ont comparée à ‘Le Trône de Fer’, une autre fermeture douce-amère pour les fans. Avant ça, Gerogia Hirst (Torvi) avancé: « Je ne pense pas qu’il y ait un moyen pour que ça se termine de telle manière que tout le monde soit satisfait. Les fans sont toujours tristes quand ça se termine. ».

Dans la production HBO, nous voyons que qui finit par gouverner Westeros est ‘Bran’, quelque chose qui n’a pas convaincu beaucoup. La même chose s’est produite dans «Vikings», car ‘Ingrid’ est celle qui prend le commandement de Kattegat. Cette situation a amené beaucoup de commentaires négatifs et même certains l’ont ressenti comme une déception, car cela n’avait pas de sens.







Michael Hirst, créateur de l’émission, a répondu à des messages tels que: « Ce personnage dont personne ne se souciait et qui a maintenant une chance d’être reine. Pourquoi? ». L’homme de 68 ans Il a dit qu’il était extrêmement fier des héroïnes de la série, y compris Ingrid, et c’est pourquoi il a décidé de mettre cette fermeture sur le personnage.

D’autres fans, via le site Reddit, ont commenté que Le règne d’Ingrid marquerait le début de la fin de l’âge d’or classique de l’âge viking car elle n’avait aucun lien réel avec Ragnar ou son héritage et ne semblait vouloir le pouvoir que pour lui-même.. On s’attend à ce qu’au fil du temps, plus de révélations apparaissent à ce sujet, mais en attendant, les fans devront accepter cette fin.