"windbound" Mis à L'épreuve: Aventure De Survie Avec Saut D'île

Dans le jeu “Windbound”, vous naviguez d’île en île dans votre bateau et vous vous battez pour la survie. Le développeur décrit le jeu comme un mélange de jeu d’artisanat de survie et d’aventure en monde ouvert. Vous pouvez découvrir à quel point ce mélange de genres a fonctionné dans ce test.





Naufrage, lutte pour la survie et obus mystérieux

Avant de partir pour un grand circuit de découverte, vous devez vous assurer que vous disposez de suffisamment de provisions.

“Windbound” vous plonge directement dans l’aventure sans aucune explication. Vous incarnez Kara, qui a fait naufrage. Nous ne savons pas ce qui s’est passé exactement – et elle non plus, apparemment. En tout cas, la jeune héroïne se réveille toute seule sur la côte d’une île inconnue. Kara n’a pas le temps de se nettoyer. Si elle veut survivre sur l’île, elle doit se procurer de la nourriture et fabriquer des armes pour la chasse.

Au début, vous n’avez qu’un simple couteau, mais il existe de nombreux matériaux sur l’île que vous pouvez utiliser pour fabriquer des objets utiles. Des outils, des armes et même divers bateaux peuvent être construits à partir d’herbe, de pierres et d’os. Les bateaux vous emmènent vers d’autres îles, où vous pouvez trouver de nouvelles ressources pour de meilleurs outils et des armes plus puissantes. Entre les deux, il faut toujours chercher de la nourriture. Cela signifie: ramasser des baies, cueillir des champignons, chasser des animaux et préparer de la nourriture au feu de camp.

Cela ressemble à un jeu de survie typique, n’est-ce pas? Le développeur 5 Lives Studios promet des éléments d’artisanat et de survie ainsi qu’une belle histoire. Sur certaines îles, vous pouvez escalader des monuments et y trouver des coquillages mystérieux. Dès que vous avez trouvé trois coquillages, un portail peut être ouvert. Si vous le parcourez, vous vous retrouvez devant un autel qui, pièce par pièce, révèle l’histoire ancienne des mystérieux coquillages et des îles. Ensuite, le portail vous jette sur le prochain groupe d’îles et vous devez à nouveau trouver trois coquilles. Ainsi, vous apprendrez progressivement l’histoire complète.

Boucle de jeu toujours la même, mais très motivante

Explorez les îles, collectez des ressources, fabriquez des objets, collectez des coquillages, répétez.

Dans “Windbound”, l’histoire est en fait une question mineure, l’artisanat et la survie sont clairement au premier plan. L’histoire des mystérieux coquillages et îles se déroule subtilement en arrière-plan. Quiconque s’attend à une histoire passionnante devrait

Le rôle central du jeu est joué par la boucle de jeu répétée: vous arrivez sur une île, découvrez du matériel, des outils d’artisanat, des armes et un bateau, prenez soin de suffisamment de nourriture, collectez les trois moules et traversez le portail vers le prochain groupe d’îles. . Vous y trouverez du nouveau matériel, construisez de nouvelles armes et de nouveaux équipements, améliorerez votre bateau, chasserez des animaux et des monstres plus gros et plus forts pour obtenir des ressources et de la nourriture, rechercherez à nouveau les trois coquilles, traverserez le portail suivant, etc.

Fabriquer de nouvelles armes et de nouveaux outils, ainsi que faire des améliorations au bateau, est vraiment amusant. Dans le chapitre suivant, la simple pirogue sur herbe devient rapidement un trimaran en bambou (un bateau à trois coques). Malheureusement, le composant aventure promis dans “Windbound” est un peu court. Les combats contre les animaux et les monstres en particulier sont assez ennuyeux, et les contrôles de Kara sont un peu délicats. On peut voir assez clairement que les développeurs se sont principalement concentrés sur les éléments de survie et d’artisanat et que l’histoire et l’aventure du monde ouvert ont manqué.

Le choix vous appartient: survie hardcore ou vacances en camping?

Vous devriez réfléchir à deux fois avant de jouer avec des monstres comme celui-ci. Une mauvaise décision et vous recommencerez dans le premier chapitre après votre mort.

Ce que j’ai gardé silencieux jusqu’à présent: “Windbound” n’est pas seulement un jeu de survie, mais aussi un roguelike en même temps. Les jeux du genre roguelike sont caractérisés par deux caractéristiques principales: les niveaux générés de manière procédurale et la mort permanente (mort permanente). Vous pouvez également trouver les deux éléments dans “Windbound”.

Les mondes générés de manière procédurale garantissent que chaque nouvelle manche de “Windbound” se joue différemment. Par exemple, le nombre et l’emplacement des îles changent. Cependant, il y a toujours une certaine régularité. Dans les chapitres respectifs, vous rencontrerez toujours les mêmes monstres et ressources que vous y avez trouvés lors des tours précédents. Ce serait également injuste si vous deviez combattre les monstres vraiment puissants dès le début ou si vous manquiez de certaines ressources pour l’artisanat.

Le mécanisme permadeath dans “Windbound” vous donne ce coup de pied supplémentaire lorsque vous jouez. Si vous mourez dans le jeu, votre aventure est complètement terminée, le jeu vous replonge sans pitié dans le premier chapitre. De plus, vous perdez presque tout votre équipement, y compris votre bateau. C’est particulièrement douloureux si vous mourez dans les chapitres suivants et perdez votre bateau amélioré dans lequel vous avez investi beaucoup de temps et d’efforts.





Après quelques morts stupides, le niveau de difficulté de survie était trop difficile.



Image: © Deep Silver 2020





Sans Permadeath, “Windbound” est beaucoup plus détendu.



Image: © Deep Silver 2020















Les joueurs qui ne sont pas d’humeur à mourir définitivement peuvent opter pour le mode “Histoire” plus simple au début de leur aventure. La progression du jeu et tout le matériel sont conservés ici en cas de décès. Mais ici aussi le bateau flûte pendant la mort virtuelle.

Que vous jouiez à “Windbound” avec ou sans Permadeath dépend de vos préférences personnelles. Si vous recherchez le frisson, vous devez absolument choisir le mode survie avec Permadeath. Je dois avouer qu’après deux morts stupides dans les chapitres suivants, je suis passé au mode histoire moins risqué. Après avoir été tué par un sanglier lors de la fabrication pour la première fois et mort de faim en haute mer la fois suivante, je voulais aussi voir les derniers chapitres du jeu.

La meilleure caractéristique de “Windbound”? Voile!

Ceux qui collectent diligemment des ressources peuvent plus tard convertir leur canoë en un bateau avec plusieurs voiles et ponts.

Je dois admettre que les jeux avec des éléments de survie et d’artisanat ne sont généralement pas mon truc. Et l’histoire plate ne m’a pas non plus renversé. La raison pour laquelle je continue à passer quelques heures dans “Windbound” est la voile. Les promenades en bateau m’ont rappelé “The Legend of Zelda: The Wind Waker”. Dans le classique de la Gamecube, j’ai toujours roulé pendant des heures dans le bateau. Et la voile est encore plus amusante dans “Windbound”.

Les développeurs ont trouvé un bon mélange de réalisme et de commandes faciles à apprendre. Des forces physiques telles que la flottabilité, les courants et bien sûr le vent agissent sur votre navire, mais heureusement, le tout ne dégénère pas en une simulation de voile. En gros, tout ce que vous avez à faire est de hisser la voile et de tourner le bateau dans le sens du vent pour naviguer confortablement sur la mer. Pour profiter au maximum du vent, vous pouvez également desserrer ou resserrer la voile. Cela semble facile, non? Veillez simplement à ne pas diriger votre bateau à fond contre un récif de corail ou un rocher. J’ai déjà coulé l’un ou l’autre bateau.

Sinon, les excursions en bateau sont très relaxantes. Contrairement à “The Legend of Zelda: The Wind Waker”, vous ne pouvez malheureusement pas changer la direction du vent avec une ocarina en fonction de votre humeur. Donc, si vous voulez naviguer vers une île à une certaine heure et que le vent est mauvais, vous devez attendre que le vent change.

Conclusion: Beau jeu de survie avec une recommandation spéciale pour les fans de voile

“Windbound” n’est pas aussi complexe que les autres jeux de survie, mais la voile est très amusante.

Pour les fans de jeux de survie, “Windbound” pourrait être un titre intéressant. L’artisanat est motivant, mais pas aussi complexe que dans les jeux “Don’t Starve” ou “The Forest”. Le mélange de jeu de survie et d’aventure en monde ouvert n’est malheureusement pas entièrement réussi, ce qui est principalement dû au volet aventure. Une histoire avec plus de profondeur et des batailles plus captivantes aurait été souhaitable.

Ceux qui aiment faire du bateau dans les jeux devraient certainement regarder de plus près «Windbound». C’est très amusant de continuer à améliorer votre véhicule et à naviguer sur la mer avec lui.