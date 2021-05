Ferrari 812 Competizione, open-top 812 Competizione Un début avec 830 ch, 6,5 litres V12

6 mai 2021 11:38:38 IST

Ferrari a dévoilé une nouvelle supercar V12 à moteur avant, la Ferrari 812 Competizione. Comme son nom l’indique, le 812 Competizione est une évolution plus ciblée (et probablement la dernière itération) du 812 Superfast. Parallèlement au coupé, une version à toit ouvert a également été révélée, la Ferrari 812 Competizione A. Seuls 999 exemplaires du coupé et 599 du cabriolet seront construits, tous étant épuisés. Le V12 à aspiration naturelle de 6,5 litres du 812 Superfast a vu sa puissance passer à 830 ch à 9250 tr / min, soit une augmentation de 30 ch.

Le couple de sortie est passé de 718 Nm à 692 Nm au même 7 000 tr / min. Le moteur a connu une série de révisions pour ces améliorations et pour ajouter 500 tr / min à la bande de régime. Les cames et les culasses ont été entièrement repensées avec un revêtement en carbone et un profil de levage plus élevé.

D’autres améliorations concernent les bielles, les pistons et le vilebrequin. Les bielles sont désormais en titane, donc 40% plus légères et bénéficient du même revêtement en carbone que les cames. Le système d’admission a été retravaillé pour réduire la longueur totale et utilise un système de voies d’admission à géométrie variable pour une courbe de couple plus plate. Le système d’échappement a été retravaillé pour maintenir la bande son distincte de la voiture tandis que les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de refroidissement ont également été retravaillés.

La transmission automatique à double embrayage à sept rapports est la même que celle de la 812 Superfast et est réglée sur les mêmes rapports. Cependant, des améliorations ont été apportées pour réduire les temps de travail de 5%.

Le look du 812 Competizione est un changement significatif par rapport à celui du 812 Superfast. Les nombreux changements aérodynamiques apportant avec lui un look plus compact et à thème horizontal. Il y a maintenant une seule prise d’air avant sur toute la largeur du châssis pour améliorer l’efficacité aérodynamique tandis qu’une nouvelle lame centrale sur le capot aide à expulser l’air chaud du moteur plus proprement au-dessus de la voiture. Dans le cas du cabriolet, cet élément dévie également l’air chaud de l’habitacle.

Le système de freinage a été amélioré en utilisant les nouveaux étriers Aero de la SF90 Stradale, tandis que les nouvelles prises d’air plus petites à l’avant et un nouveau système d’aérations et de persiennes autour des passages de roues avant et arrière. Ce système a conduit à un soubassement plus propre tandis qu’à l’arrière, il y a un pare-brise masqué distinctif et un diffuseur beaucoup plus agressif. Combiné avec les nouveaux générateurs de vortex dans le soubassement et sur le panneau de pare-brise, la force d’appui a considérablement augmenté par rapport à la 812 Superfast. Le Competizione, l’élément de pare-brise arrière est remplacé par un petit becquet pour le même effet.

En termes de nouvelle électronique, l’ajout le plus notable à la 812 Superfast est celui du système amélioré de direction des roues arrière. Les actionneurs pour la roue arrière gauche et droite sont maintenant contrôlés indépendamment, ce qui permet une sensation de direction plus fine et une section arrière plus contrôlée. Le système Side Slip Control 7.0 avec toutes ses aides a également été remanié, tandis que l’utilisation intensive de la fibre de carbone pour la carrosserie, de nouvelles roues en carbone et des composants du moteur en titane a permis de perdre 38 kg au total. L’intérieur de la Ferrari 812 Competizione reste en grande partie comme celui du Superfast.

Les prix de la Ferrari 812 Competizione commencent à 500 000 € en Italie, avec la Competizione avec une prime de 78 000 €. Les livraisons des deux supercars commencent au début de l’année prochaine.

.

