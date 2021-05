La refonte de la PS5 pour la fabrication en 2022, ne modifiera probablement que les composants internes

Eleveit Bottes Moto Eleveit All Ride Marron 39

Les Eleveit All Ride sont des superbes bottes moto que vous voudrez probablement porter même lorsque vous ne roulez pas!Elles ressemblent à une belle paire de bottes casual en cuir. À première vue la seule différence apparente est le renfort du sélecteiur de vitesses. Si vous regardez de plus près, les protections sur les orteils, autour des talons et aussi sur les chevilles montrent qu'il s'agit de bien plus que des bottes ordinaires.Une membrane respirante et hydrofuge permet de garder vos pieds au sec et au frais. • En cuir huilé de haute qualité• La membrane E-dry est à la fois hydrofuge et respirante• Semelle avec une très bonne adhérence sur l'asphalte et les repose-pieds