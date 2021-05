Captain Marvel 2 Synopsis réunit les merveilles pour une aventure cosmique

Suite à la récente révélation que Capitaine Marvel 2 sera en fait intitulé Les merveilles, une ligne de connexion apparente pour l’épisode Marvel a maintenant fait surface et offre une meilleure idée de la direction de la suite à venir. Comme suggéré par le titre officiel, Captain Marvel de Brie Larson sera rejoint par des visages amicaux viennent le suivi, avec les deux WandaVision Teyonah Parris et Mme Marvel Iman Vellani entre dans la mêlée pour une autre aventure cosmique.

« Les merveilles de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson revenant dans le rôle de Captain Marvel / Carol Danvers. Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans Marvel Studios ‘ WandaVision, avec Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney + du même nom. Préparez-vous à en faire l’expérience et à voler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta! «

Mis à part ces détails, on ne sait pas grand-chose d’autre sur les aventures continues du super-héros de Brie Larson, bien qu’il ait été révélé que l’histoire sera liée aux deux. WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie en quelque sorte. WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a récemment révélé que les intrigues vues dans la série Disney + se poursuivraient dans le MCU plus large en disant: « WandaVision était au centre de nos préoccupations pendant que nous le faisions, et les choix que nous faisions ont ensuite été transférés à d’autres films. La façon dont nous avons décidé pour décrire le pouvoir de Monica, tout ça, ça continuera dans Captain Marvel 2. «

Brie Larson devrait reprendre le rôle du personnage principal, avec Viande fraîche La star Zawe Ashton a récemment signé un rôle actuellement non divulgué en tant que méchant. La directrice du redémarrage de Candyman, Nia DaCosta, dirigera le projet, ce dont Larson a depuis déclaré son enthousiasme. « C’est incroyable, et je suis tellement excitée que cela soit annoncé, et je peux en parler », a déclaré l’actrice à propos du projet MCU. « Nia est incroyable, et elle a obtenu le poste parce qu’elle est la meilleure personne pour le poste. C’est l’une de mes parties préférées à ce sujet. Elle vient de donner une présentation incroyable et je suis inspirée par elle. Elle a confiance. C’est une grande affaire pour entrer dans comme, cette chose, l’univers Marvel, c’est cette chose énorme! Et d’avoir un leader qui est juste comme, ‘Ouais, je suis censé être ici.’ «

Wandavision étoile et Les merveilles La membre Teyonah Parris s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour déclarer son enthousiasme, déclarant qu’elle était prête à partir. En plus de partager la vidéo de la phase 4 de Marvel’s Sizzle Reel avec la légende « Allons-y! », Parris a partagé le nouveau logo officiel du film avec la légende « See yall in the cineaters !! »

Larson et Parris seront rejoints par les stars Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan AKA Mme Marvel, qui n’a pas encore fait ses débuts. Diriger le Mme Marvel Série Disney +, Kamala est un pakistanais-américain musulman de 16 ans de Jersey City qui est un grand fan de Captain Marvel, et acquiert plus tard des pouvoirs de changement de forme en prenant le surnom de titulaire.

Les merveilles devrait être publié en novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Comicbookmovie.com.

