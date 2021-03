Quand Nokia et Jay-Z ont lancé un mobile ensemble

Nokia et Jay-Z ont collaboré côte à côte sur ce téléphone mobile.

Nous connaissons tous Nokia et presque tous connaissent Jay-Z. La première, l’une des plus importantes entreprises de téléphonie mobile au monde. Le second, rappeur, produits, homme d’affaires et même acteur. Un tout terrain.

Eh bien, saviez-vous que Nokia et Jay-Z ont collaboré ensemble pour lancer un appareil mobile? Souvenons-nous de l’histoire grâce à GSMArena.

C’était le téléphone Nokia en collaboration avec Jay-Z

Nokia N-Gage. Un téléphone en avance sur son temps qui n’a malheureusement pas eu le succès qu’il méritait. Parce qu’aujourd’hui, les téléphones portables sont des appareils parfaits pour profiter des jeux vidéo et bien que Nokia ait essayé à l’époque … cela a échoué.

Eh bien, la fixation de Nokia avec des téléphones « étranges » et avec un clavier n’était pas seulement avec ce modèle. C’était le Nokia 3300 de 2003 qui avait également – comme le N-Gage – un clavier QWERTY divisé qui comprenait également un D-pad.

Cet appareil avait une variante appelée 3300b avec deux versions pour l’Europe et l’Asie, même si malheureusement ce n’était pas non plus un grand succès. tout cela malgré le fait que Nokia a essayé par tous les moyens.

Il a même eu la collaboration du célèbre rappeur Jay-Z pour lancer une version appelée The Black Phone (The Black Album était un album de Jay-Z qui est entré dans l’appareil) et qui s’est vendue environ 300 €. Presque rien pour le moment.

Au-delà de cette collaboration, de nombreux utilisateurs ne se souviennent plus de cet appareil. Le fait est que le 3300 fonctionnait sous Symbian, donc c’était toujours une sorte de N-Gage. Et si le N-Gage échouait… pourquoi le 3300 ne le ferait-il pas aussi?

Pour tout cela, que se passerait-il si Nokia relançait le N-Gage aujourd’hui? Aujourd’hui, pratiquement tout le monde a un smartphone alors lancez un modèle exclusif pour profiter des jeux vidéo pas aussi farfelue qu’il y a près de 20 ans.

Le N-Gage ne sera sûrement pas aussi un échec qu’il l’était mais nous doutons que Nokia répète l’expérience, et cela malgré le fait qu’il se consacre dernièrement à la relance de certains de ses mobiles les plus légendaires. J’espère que nous aurons de la chance et que nous le reverrons.

