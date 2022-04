C’est la meilleure application pour numériser des documents sur Android

Partager

Avec Clear Scan, vous pouvez numériser n’importe quel type de document avec votre mobile Android, le partager au format PDF et l’enregistrer dans votre service de stockage en nuage.

Il y a encore quelques années, pour pouvoir numériser un document et l’envoyer par email, il fallait un scanner ou une imprimante multifonctions avec scanner intégré et ordinateur, mais depuis quelques temps on peut emporter cette tâche directement depuis votre mobile simplement utiliser une application pour numériser des documents et Gmail ou une autre application pour gérer votre messagerie.

Dans le Google Play Store, vous trouverez une grande variété d’applications gratuites pour numériser des documents, mais comme il n’est pas facile de trouver celui qui fonctionne bien et est facile à utilisercette fois nous arrivons à parler de Clear Scan, la meilleure application pour scanner des documents que nous avons testé sur Android.

Clear Scan est l’application dont vous avez besoin pour numériser des documents rapidement et facilement

Après avoir testé un grand nombre d’applications pour numériser des documents, nous pouvons affirmer que Clear Scan est le meilleur outil pour effectuer cette tâche, à la fois pour sa simplicité d’utilisation ainsi que son grand nombre de fonctions.

Lorsque vous ouvrez l’application Clear Scan pour la première fois, vous verrez deux boutons en bas, une avec une icône de galerie et une avec une icône d’appareil photo et un bouton de menu, identifié par une icône de trois bandes verticalesen haut à gauche de l’application.

Pour numériser un document avec Clear Scan il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Cliquez sur l’icône de la caméra situé au bas de l’application

situé au bas de l’application Concentrez-vous sur le document que vous souhaitez numériser et cliquez sur le bouton cercle qui apparaît en bas pour le prendre en photo

qui apparaît en bas pour le prendre en photo Ajustez les bords de l’image et faites-la pivoter si nécessaire

Cliquez sur le bouton de validation situé dans le coin inférieur droit

situé dans le coin inférieur droit Choisissez le format que vous voulez que l’image que vous venez de capturer ait, en pouvant choisir entre 4 options : original, photo, doc et clair

Sélectionnez si vous souhaitez que l’image soit enregistrée en couleur ou en noir et blanc en cliquant sur le bouton en haut à droite

en cliquant sur le bouton en haut à droite Cliquez à nouveau sur le bouton de confirmation situé dans le coin inférieur droit

Une fois cela fait, vous verrez que le document que vous venez de numériser est déjà il apparaît dans l’application avec un nom générique et si vous cliquez sur le bouton de menu situé en haut à droite puis sur l’option Rebaptiservous pouvez mettre le nom que vous voulez pour l’identifier plus facilement.

Depuis ce même écran, vous pouvez également partager ce document numérisé, soit au format pdf (celui par défaut) soit au format jpg. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Partager situé en bas à droite, sélectionnez le format du document puis l’application à travers laquelle vous souhaitez le partager.

Mais ce n’est pas tout car Clear Scan vous permet également enregistrez automatiquement tous vos documents numérisés dans les services de stockage en nuage les plus populaires comme Google Drive, Dropbox, OneDrive ou Box.

Pour configurer Clear Scan avec votre cloud préféré il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Cliquez sur le bouton menu situé en haut à gauche de l’application

situé en haut à gauche de l’application Sélectionnez l’option Synchronisation avec…

Choisissez le service de stockage cloud que vous souhaitez utiliser et votre compte dedans

que vous souhaitez utiliser et votre compte dedans Cliquez sur la rubrique Paramètres de synchronisation et activez l’option Activer la synchronisation automatique

Après avoir effectué ces étapes, chaque fois que vous numérisez un document avec Clear Scan, il téléchargera automatiquement à votre cloud afin que vous ayez tous les documents que vous avez numérisés en lieu sûr.

Effacer l’analyse est une application totalement gratuite avec des publicités et avec un seul achat intégré qui vous permet de supprimer la publicité en un versement unique de 4,09 euros

