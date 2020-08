Blazer revient et domine le look du célèbre

S’il y avait une pièce qui dominait les looks de la semaine du célèbre, c’était le blazer. Il suffisait que les températures baissent pour que les looks des styles les plus variés puissent être composés avec des blazers amples ou en costumes. Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Tici Pinheiro et Larissa Manoela ont parié sur la production avec la pièce.

Les choix prouvent la polyvalence du blazer, qui peut paraître lisse, en tissu comme le tweed, en cuir, à motif à carreaux etc. Les possibilités sont nombreuses, ainsi que la façon de les utiliser. Et le célèbre le prouve.

Par exemple, Bruna Marquezine a combiné le vôtre avec des pièces basiques: t-shirt blanc, jeans et baskets. Marina Ruy Barbosa a misé sur un look audacieux, avec un ensemble en cuir Gucci. Larissa Manoela, quant à elle, a fait une séance photo avec un costume aux couleurs hivernales et des tissus chauds, mais elle a mis une touche de sensualité, en laissant la lingerie exposée. Et Tici Pinheiro a choisi un costume avec un blazer allongé, fermé par une bande de tissu fournie avec le vêtement.

Ce qui est cool d’avoir un costume ou un blazer ample, ce sont les possibilités d’idées qu’il offre pour mettre en place des productions des types les plus variés.

# ficus1: Investir dans un blazer parfaitement taillé est synonyme d’intelligence mode, car cela convient aussi bien aux productions formelles qu’informelles.

# ficus2: Lors de l’achat d’un blazer, vérifiez si le dos est bien fait et si la doublure est de bonne qualité, il n’y a donc pas de surprises à venir.

# StaySad3: La doublure ne doit pas être mal cousue ou en tissu de qualité inférieure, afin de ne pas rétrécir après le lavage.

# ficus4: Tous les modèles ne nécessitent pas de doublure, mais si le tissu du blazer est plus ample, il est important qu’il soit plus structuré. dans ce cas, une bonne demande est d’avoir une impression ou une couleur différente, pour surprendre, si vous décidez de l’utiliser avec la pochette tournée ou lorsque vous l’enlevez.

Découvrez les looks:

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa a publié cette photo sur son instagram. L’ensemble est de Gucci. Voyez comment la couleur des carreaux correspond aux cheveux roux de l’actrice. Elle a combiné avec une chemise rose et un collier avec pendentif coeur dans des tons de vert, contrastant avec les couleurs du look. Le modelage allongé est bien sollicité pour allonger la silhouette.

Tici Pinheiro

Tici Pinheiro a choisi un costume avec un modèle différent, avec le blazer fermé dans une forme percée, noué avec la ceinture en tissu attachée à la pièce. Ce qui est cool, c’est qu’elle n’a même pas utilisé de t-shirt, de débardeur serré, de top ou de collier. Si vous avez un soutien-gorge, la pièce était bien cachée, avec la fermeture percée.

Larissa Manoela

Larissa Manoela a décidé de faire une séance photo avec un costume ouvert, laissant son soutien-gorge en vue. Selon Roberta Gasparini, la styliste de l’actrice, c’était une idée qu’ils ont eue pendant la pandémie. «Nous avons choisi un costume aux couleurs hivernales et de la lingerie couleur chair, très discret.»

Roberta a également déclaré que les productions de Larissa ont changé avec l’âge. «Nous avons pu oser un peu plus. Larissa n’a pas d’empreinte féminine, nous avons donc opté pour un look sensuel mais discret. La lingerie n’est pas avec de la dentelle provocante ».

Le pantalon est livré avec différents modèles, plus courts et plus larges, idéal pour porter comme elle l’a fait, avec des sandales de couleurs contrastées. Le modelage du blazer, qui est plus long, allonge la silhouette.

Bruna Marquezine

Si vous avez encore des doutes sur la résistance et la polyvalence d’un blazer classique, Bruna Marquezine vient de prouver que c’est vrai. L’actrice a publié sur son Instagram une production qui combine blazer à carreaux, t-shirt blanc, jean et aussi des baskets blanches.

La photo fait partie de la campagne de lancement de la ligne Cali Wedge, de Puma, avec des baskets à semelles droites et hautes, qui coûte 399,90 R €. En se rappelant qu’elle, comme Maísa, sont les affiches de la marque au Brésil. Mais ce qui attire vraiment l’attention, c’est la construction du look, avec des pièces absolument basiques, qui prennent une nouvelle vie avec le blazer classique.