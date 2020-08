Le réalisateur Sean Baker nie avoir réalisé un film OnlyFans avec Bella Thorne

Sean Baker (à droite) a insisté sur le fait qu’il ne faisait pas de film sur OnlyFans avec Bella Thorne (à gauche). (MICHAEL TRAN / AFP via Getty et Alberto E. Rodriguez / WireImage)

Bella Thorne a affirmé que son compte OnlyFans controversé servirait de recherche pour un projet de film à venir avec un ami Sean Baker, mais le réalisateur a maintenant déclaré que ce n’était pas vrai.

L’ancienne star de Disney Bella Thorne, qui s’est révélée pansexuelle l’année dernière, a été inondée de controverse la semaine dernière à propos de son adhésion à OnlyFans.

Thorne, 22 ans, a battu un record d’OnlyFans ce mois-ci en devenant la première personne à gagner 1 million de dollars sur le site en seulement 24 heures, mais a rapidement été critiquée en ligne après que des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles elle avait «arnaqué» les fans, leur facturant 200 € à voir une photo supposée «nue» qui n’était pas vraiment entièrement nue.

UNE tweet viral a allégué qu’OnlyFans avait modifié ses règles après que d’innombrables personnes aient demandé des remboursements à Thorne, réduisant le montant pouvant être facturé pour le contenu et détenant des fonds pendant 30 jours avant de payer les créateurs.

Accusée d’avoir «ruiné» la plate-forme des travailleuses du sexe, Thorne s’est excusée pour le «mal» qu’elle avait causé et a promis de rencontrer OnlyFans au sujet des changements de politique.

Bella Thorne a dit qu’elle tournait un film sur OnlyFans sur “ la politique derrière la honte du corps féminin et le sexe ».

Lorsque Bella Thorne a annoncé pour la première fois qu’elle avait rejoint OnlyFans, elle a également révélé que cela servirait de recherche pour un prochain film sur lequel elle travaillait avec son ami et réalisateur Sean Baker.

Elle a dit qu’elle travaillerait avec Baker pour créer un documentaire “sur la politique derrière la honte du corps féminin et le sexe », et a dit au LA Times: “C’est une fonctionnalité que nous recherchons dans la mesure où je la vis actuellement. Quels sont les tenants et les aboutissants?

«Que fait une plateforme comme celle-ci à ses utilisateurs? Quel est le matériau de connexion entre votre vie et votre vie dans le monde d’OnlyFans? »

Mais maintenant, Baker s’est prononcé et a affirmé que rien de tout cela n’était vrai.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, il a écrit: «Je tiens à préciser que la nouvelle de moi faisant un film (documentaire ou récit de fiction) sur OnlyFans et utilisant Bella Thorne comme recherche est fausse.

«Je ne suis PAS attaché à ce projet… Plus tôt ce mois-ci, j’ai eu une conversation avec Mme Thorne et discuté d’une éventuelle collaboration dans un futur lointain qui se concentrerait sur sa vie et les circonstances qui l’ont conduit à rejoindre OnlyFans.

«Lors de cet appel, j’ai conseillé à son équipe de consulter les professionnel (le) s du sexe et de parler de la façon dont elle procédait pour ne PAS nuire à l’industrie du sexe. Telle a été l’étendue de mon implication.

«Je suis un allié et j’ai littéralement consacré ma carrière à raconter des histoires qui éliminent la stigmatisation et normalisent les modes de vie qui sont attaqués. Je ne ferais jamais rien qui puisse nuire à la communauté. Sachez donc que cette nouvelle n’est pas correcte. »

Thorne n’a pas publiquement adressé la déclaration de Baker.